VW-Tochter PowerCo intensiviert Zusammenarbeit mit Quantumscape

Seit vergangenem Sommer ist bekannt, dass Volkswagens Batterie-Tochter PowerCo die Industrialisierung von Feststoffbatterien anstrebt und dazu auf die Technologie von US-Spezialist QuantumScape zurückgreifen will. Beide Partner trafen daher im Juli 2024 eine Vereinbarung zur späteren „Serienfertigung von Feststoffzellen im Gigawattstunden-Maßstab“.

Für Quantumscape war PowerCo der erste Kunde mit Ambitionen auf eine Großserienfertigung – und sagte Zahlungen von bis zu 130 Millionen US-Dollar zu, die Quantumscape bei zufriedenstellendem technischen Fortschritt und anschließender Umsetzung der Lizenzvereinbarung zustehen. PowerCo-Mutter VW ist zudem bereits seit 2012 einer der Investoren von Quantumscape und hielt laut dem letzten Geschäftsbericht 16 Prozent an dem Unternehmen.

Nun also weiten PowerCo und Quantumscape ihre Zusammenarbeit aus mit dem Ziel, die Kommerzialisierung der Festkörperbatterie-Technologie weiter zu beschleunigen. In diesem Zusammenhang will PowerCo in den nächsten zwei Jahren bis zu 131 Millionen US-Dollar an zusätzlichen Zahlungen leisten, sobald das gemeinsame Scale-up-Team bestimmte Meilensteine erreicht hat.

Im Kern geht es dabei um die Entwicklung der Batteriezelle QSE-5, die das erste kommerzielle Produkt von Quantumscape werden soll – mit einer Kapazität von 5 Ah, einer Energiedichte von über 844 Wh/l und einer Ladedauer von 12,2 Minuten von 10 % auf 80 % SoC (State of Charge). Die ersten B-Muster der QSE-5 hat Quantumscape im Oktober 2024 hergestellt.

PowerCo wird früher intensiver in Skalierung der Fertigung eingebunden

Die nun getroffene zusätzliche Vereinbarung ermöglicht es PowerCo, sich früher an der Produktion und Automatisierung von QSE-5 zu beteiligen und so den Hochlauf der Pilotlinie von Quantumscape an dessen Stammsitz im kalifornischen San José voranzutreiben. Dies sei ein wesentlicher Schritt zur Skalierung der Fertigung und zur Durchführung des Technologietransfers, der erforderlich ist, um QSE-5 auf den globalen Märkten einzuführen, und ermöglicht gleichzeitig die Lieferung von Prototypzellen in größeren Mengen an PowerCo, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Diese erweiterte Vereinbarung ist ein klares Signal für die wachsende strategische, technische und finanzielle Annäherung zwischen den beiden Unternehmen“, sagte Dr. Siva Sivaram, CEO und Präsident von Quantumscape. „Sie spiegelt unser gemeinsames Vertrauen in QSE-5 als bahnbrechende Plattform für die Batterieindustrie wider.“

Der neue Deal gewährt PowerCo im Rahmen einer nicht-exklusiven Lizenzvereinbarung das Recht, jährlich bis zu 5 Gigawattstunden (GWh) zusätzliche QSE-5-basierte Zellen zu produzieren, auch für Kunden außerhalb des Volkswagen-Konzerns, sowie das Recht, bestimmte zukünftige QS-Technologien zu lizenzieren. Vergangenes Jahr hatten beide Unternehmen bereits vereinbart, dass PowerCo bis zu 40 Gigawattstunden pro Jahr mit der Quantumscape-Technologie produzieren darf, optional ist eine Verdopplung der Produktionskapazitäten möglich. Aktuell ist aber noch keine der drei geplanten Batteriezellfabriken von PowerCo in Salzgitter, im spanischen Valencia und im kanadischen Ontario in Betrieb.

Entwicklungsvereinbarung mit weiterem Autohersteller

Im diese Woche erschienen Quartalsbericht von Quantumscape heißt es zudem, das Unternehmen habe „eine gemeinsame Entwicklungsvereinbarung mit einem weiteren großen globalen Automobilhersteller geschlossen“. Der nicht näher benannte Kunde habe in der Vergangenheit bereits Zellmuster von Quantumscape bezogen. Die neue Vereinbarung habe das Ziel, auf eine Kommerzialisierungs- und Lizenzvereinbarung hinzuarbeiten.

Quantumscape wurde 2010 gegründet und gilt als einer der Pioniere im Bereich Festkörperbatterien. Die Lithium-Metall-Feststofftechnologie des US-Unternehmens verspricht höhere Energiedichte, schnellere Ladezeiten, robustere Sicherheit und das Potenzial für eine kostengünstigere Massenproduktion im Vergleich zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien.

quantumscape.com, quantumscape.com (Quartalsbericht als PDF)