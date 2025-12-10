Österreich: E-Auto-Markt wächst um 26,1 Prozent

Interessant ist natürlich nicht nur das Wachstum, sondern auch der Marktanteil: 20,5 Prozent aller 23.008 neu zugelassenen Autos in Österreich waren im November Elektroautos. Und auch wenn der Wert leicht unter den 21,1 Prozent aus dem Oktober liegt: Seit Jahresanfang entwickelt sich das E-Auto-Segment in der Alpenrepublik prima.

Denn zwischen Januar und November verzeichnete das Land 56.030 neue E-Autos, das waren 21,1 Prozent aller 262.602 Pkw-Neuzulassungen. Zugleich ist das Wachstum übers laufende Jahr hinweg noch viel stärker als im vergangenen Monat: Statistik Austria verzeichnet hier ein Plus von 38,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Der Pkw-Gesamtmarkt wuchs dem gegenüber zwischen Januar und November um 13,1 Prozent und im November um stolze 20,5 Prozent. „Im November 2025 wurden um ein Fünftel mehr Neuwagen zugelassen als im November des Vorjahres. Dabei gab es erneut weniger Neuzulassungen von Diesel-Pkw, während Benzin-Hybrid-Pkw mit +43,7 Prozent auch im November den höchsten Zuwachs hatten“, so Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria.

Doch zurück zu den Elektroautos: Leider bietet Statistik Austria kein reines E-Auto-Ranking nach Hersteller und Modell an. Aber es gibt einen Datensatz mit den Top 20 Neuzulassungen über alle Antriebsarten hinweg. Darin tauchen drei reine Elektromodelle auf: Der Skoda Enyaq liegt auf Platz 15 des Ranking und ist zugleich mit 311 neu zugelassenen Einheiten die Nr. 1 unter den E-Autos. Auf Platz 18 liegt der BYD Seal mit 288 Einheiten und auf Platz 20 das Tesla Model Y mit 276 Einheiten.

Das Hersteller-Ranking wiederum nennt BYD, das neben reinen E-Autos aber auch Plug-in-Hybride verkauft, mit 590 Neuzulassungen in Österreich auf Platz 14. Und MG, ein chinesischer Hersteller mit hohem E-Auto-Anteil, liegt mit 566 Neuzulassungen auf Platz 17. Die beliebtesten Automarken insgesamt sind aber VW mit 3.872 Neuzulassungen, Skoda mit 2.234 Neuzulassungen und BMW mit 1.465 Neuzulassungen. Hierzu fehlen aber Angaben, wie hoch der E-Auto-Anteil dieser Hersteller ist.

statistik.at (PDF-Datei), statistik.at (Detailergebnisse)