Nio-Marke Firefly erweitert ihren Radius in Europa

Die Nio-Marke Firefly vergrößert ihren Radius in Europa: Am 10. Dezember gab das Unternehmen über seine Social-Media-Kanäle bekannt, mit den Auslieferungen des neuen Firefly EV in Dänemark und Griechenland begonnen zu haben. In Dänemark ruft der Hersteller für den Kompaktstromer ab 209.900 Dänische Kronen (ab rund 28.100 Euro) und in Griechenland ab 31.900 Euro auf.

In beiden Fällen handelt es sich um das Fahrzeug mit gekaufter Batterie, da das Battery-as-a-Service-Angebot bei Firefly mangels geeigneter Akku-Tauschstationen in Europa derzeit noch nicht angeboten wird. Die E-Kleinwagen von Firefly nutzen einen 42,1 kWh großen Akku, während die größeren Nio-Modelle in Europa mit 75 oder 100 kWh angeboten werden – darauf sind auch die bisherigen Power Swap Stations des Unternehmens ausgelegt. In China sind erste Stationen bereits nachgerüstet, dort wird das Fahrzeug seit Ende April ausgeliefert.

Der Firefly ist ein vier Meter langer, vollelektrischer Kompaktwagen, der mit seiner 42,1 kWh großen LFP-Batterie eine WLTP-Reichweite von 330 Kilometer schafft, im WLTP City sind es bis zu 470 Kilometer. Geladen wird der Akku an DC-Stationen mit bis zu 100 kW, der Standard-Ladevorgang von zehn auf 80 Prozent soll 29 Minuten dauern.

In Österreich, Belgien und den Niederlanden kostet der Firefly übrigens ab 29.990 Euro. Auch Portugal soll als weiterer Markt bald hinzukommen, dort kann das Modell inzwischen reserviert und Probe gefahren werden. In Norwegen beginnen die Listenpreise derweil bei 279.900 NOK, also umgerechnet derzeit nur rund 23.700 Euro. Das Auto ist in Norwegen nicht nur aufgrund der jeweiligen Steuer-Regularien günstiger: Norwegen ist nicht Teil der EU, damit fallen dort nicht die Sonderzölle bei der Einfuhr eines in China gebauten Elektroautos an.



