Changan expandiert nach Italien, Spanien und Dänemark

Zunächst aber zu den Märkten, in denen Changan aktuell gestartet ist: In Italien wird das Unternehmen seine Batterie-elektrischen Modelle Deepal S05 und S07 anbieten – und zwar zu Preisen ab 39.990 Euro bzw. 44.990 Euro. Der Deepal S07 ist damit exakt gleich teuer wie in Deutschland. Der kleinere S05 (hier unser Fahrbericht) wird hierzulande jedoch ab 38.990 Euro angeboten und ist somit 1.000 Euro günstiger als in Italien. Im kommenden Jahr sollen in Italien die Plug-in-Hybridversionen des Deepal S05 und S07 folgen – Details oder Preise dazu gibt es aber noch nicht.

Auch in Spanien ist der Start mit den beiden E-SUV von Deepal geplant, laut einem Reuters-Bericht werden auch hier 2026 die PHEV-Ableger nachgeschoben. Preise für Spanien werden in dem Artikel jedoch nicht genannt, dürften sich aber auf einem ähnlichen Niveau wie in Italien und Deutschland bewegen. Changan hat bereits mit dem Verkauf seiner Fahrzeuge in acht europäischen Ländern begonnen, darunter Deutschland, Großbritannien und Norwegen.

Nach den beiden südeuropäischen Ländern wird im kommenden Jahr Changan auch in einem weiteren skandinavischen Land an den Start gehen. Über eine Partnerschaft mit dem Importeur Andersen Motors wird Changan 2026 seine Fahrzeuge auch in Dänemark anbieten. „Dänische Autofahrer werden bald den Changan Deepal S05 und S07 erleben können – zwei vollelektrische SUVs, die eine beeindruckende Reichweite (bis zu 485 km WLTP), Schnellladefunktionen (bis zu 200 kW) und unser umfassendes Garantiepaket bieten. Voraussichtlicher Markteintritt: Ende März 2026“, schreibt Changan Europe bei LinkedIn. „Diese Partnerschaft ist unsere sechste Vertriebskooperation in Europa und bringt uns unserer Vision näher, nachhaltige, innovative Mobilität auf dem gesamten Kontinent zugänglich zu machen.“

