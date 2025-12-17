EnBW senkt Ladepreise bei EWE Go und Pfalzwerken auf 56 Cent/kWh

Über die EnBW-mobility+-Ladetarife gewährt das Unternehmen nicht nur den Zugang zum eigenen Ladenetz. Auch Ladestationen anderer Betreiber können darüber genutzt werden. Unabhängig vom gewählten Tarif liegt die Preisgrenze für das Laden an Fremdladesäulen je nach Betreiber zwischen 56 und 89 Cent für die Kilowattstunde.

Nun hat die EnBW über die App per Push-Benachrichtigung ihre Kunden darüber informiert, dass die Preise an Ladepunkten von EWE und den Pfalzwerken auf 56 Cent/kWh gesenkt wurden. Eine Begründung für die Preisanpassung wurde jedoch nicht genannt. Zuvor kostete das Laden über die EnBW-Ladetarife beispielsweise bei den Pfalzwerken noch 69 Cent pro Kilowattstunde.

Die Pfalzwerke verlangen an ihren Schnellladesäulen für das Ad-hoc-Laden 79 Cent pro Kilowattstunde, eine eigene App oder Ladekarte bietet das Energieversorgungsunternehmen mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein derzeit weiterhin nicht an. Über die EnBW wird das Laden somit deutlich günstiger. EWE Go ruft an seinen Schnellladern zwar sogar einen Ad-hoc-Preis von 84 Cent pro Kilowattstunde auf. Mit der EWE-App und -Ladekarte sinkt der Preis jedoch deutlich auf 52 Cent. Über das EWE-Angebot ist zudem das Laden an Partnerstationen etwa von Aral, E.ON, Ionity, Allego oder EnBW möglich, wo 62 Cent pro Kilowattstunde berechnet werden.

In der Push-Benachrichtigung weist die EnBW außerdem darauf hin, dass auch bei weiteren Betreibern der Preis auf 56 Cent pro Kilowattstunde gesenkt wurde. Eine vollständige Liste nennt das Unternehmen nicht. Stichproben zeigen jedoch, dass dieser Preis aktuell unter anderem bei den Stadtwerken München, den Berliner Stadtwerken, den Hamburger Energiewerken sowie bei Enercity und Electra gilt.

Im Zuge einer größer angelegten Anpassung der Energiepreise hat die EnBW erst zum 1. Dezember die Kilowattstundenpreise an den eigenen Ladepunkten leicht gesenkt. In zwei der drei Tarifstufen wurde das Laden um drei Cent pro Kilowattstunde günstiger, im Top-Tarif sank die monatliche Grundgebühr.

Quelle: Info per E-Mail und EnBW-App