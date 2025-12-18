Feststoffbatterie-Entwickler QuantumScape gewinnt Top-10-Autobauer als Kunden

Konkret handelt es sich bei der Zusammenarbeit um ein Joint Development Agreement (JDA), also eine gemeinsame Entwicklungsvereinbarung, die das Ziel haben dürfte, die von QuantumScape entworfenen Feststoffakkus in künftige Elektroautos des Herstellers zu bringen. In einem Jahresfazit nennt QuantumScape dies als einen der wichtigsten Meilensteine in 2025. Weiterhin ist in der Mitteilung auch noch die Rede von einem weiteren in diesem Jahr unterzeichneten JDA mit einem anderen großen Autohersteller, der ebenfalls nicht genannt ist.

So bleibt bis auf weiteres Volkswagen der einzige öffentlich bekannte Autohersteller der die Festkörperbatterien des Unternehmens aus dem kalifornischen San Jose nutzen will. Das kommt nicht von ungefähr: VW ist bereits seit 2012 einer der Investoren von QuantumScape und hielt laut dem letzten Geschäftsbericht 16 Prozent an dem Unternehmen.

Die Technologie von QuantumScape spielt in der Batteriestrategie des Wolfsburger Konzerns entsprechend eine zentrale Rolle: Denn Volkswagens Batterietochter PowerCo, die gerade ihre Zellfertigung in Salzgitter eingeweiht hat, hat im Juli 2024 einen Deal mit QuantumScape geschlossen. Angestrebt ist dabei eine Lizenz-Partnerschaft zur späteren „Serienfertigung von Feststoffzellen im Gigawattstunden-Maßstab“. Und: Erste Tests mit der B-Musterzelle QSE-5 mit einer Kapazität von 5 Ah, einer Energiedichte von über 844 Wh/l und einer Ladedauer von 12,2 Minuten von 10 % auf 80 % SoC (State of Charge) laufen bereits in einem E-Motorrad der VW-Marke Ducati.

Doch zurück zum Jahresfazit von QuantumScape. Dr. Siva Sivaram, CEO und Präsident des Unternehmens, sagt: „2025 war ein erfolgreiches Jahr für QuantumScape, und dieses JDA mit einem der zehn größten Automobilhersteller ist ein passender Abschluss für unsere erfolgreichen kommerziellen Aktivitäten in diesem Jahr. Wir wollen diese Dynamik fortsetzen, indem wir mit Kunden zusammenarbeiten und unseren Kreis von QuantumScape-Ökosystempartnern erweitern.“

Erst vor wenigen Tagen hatte QuantumScape bekanntgegeben, eine automatisierte Pilotproduktionslinie für Batteriezellen seiner Feststoffakkus fertiggestellt zu haben, die als Grundlage für die künftige Serienproduktion dienen soll. Allerdings strebt QuantumScape keine eigene Massenfertigung an, sondern will Projekte im GWh-Maßstab durch die Vergabe von Lizenzen an Partner wie VW-Tochter PowerCo realisieren. Die Pilotlinie gilt als wichtiges Fundament für die späteren Großprojekte.

Wie auch andere Entwickler von Festkörperbatterien verspricht QuantumScape ebenfalls Akkus, die eine höhere Energiedichte, schnelleres Laden und verbesserte Sicherheit bieten sollen als herkömmliche Lithium-Ionen-Akkus (LFP, NMC). Im Gegensatz zu Lithium-Ionen-Akkus verwenden Feststoffakkus zwischen Kathode und Anode feste Elektrolyte anstelle von Flüssigkeiten.

