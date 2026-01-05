Alle Kategorien Alle Kategorien
Deloitte: Deutsche E-Auto-Förderung könnte chinesischen Herstellern nützen

2025 hat die Bundesregierung eine neue E-Auto-Förderung für Haushalte mit geringem und mittlerem Einkommen beschlossen, die in diesem Jahr starten soll. Experten der Unternehmensberatung Deloitte warnen vorab, dass auch chinesische Hersteller von den Milliarden profitieren könnten.

Byd dolphin surf fahrbericht peter schwierz min
Bild: Peter Schwierz
Von Sebastian Schaal
05.01.2026 - 18:00 Uhr

Insgesamt drei Milliarden Euro will die Bundesregierung für die neue Elektroauto-Förderung bereitstellen, das Geld soll aus dem Klima- und Transformationsfonds stammen. Die genaue Förderrichtlinie ist noch nicht bekannt, da dafür noch eine beihilferechtliche Genehmigung der EU nötig ist. Worauf sich Union und SPD im Kern geeinigt haben, haben wir in diesem Artikel zusammengefasst.

Die Unternehmensberatung Deloitte geht davon aus, dass mit der neuen Förderung bis zu 180.000 E-Autos in Deutschland zusätzlich abgesetzt werden können – pro Jahr. Nach Willen der Bundesregierung sollen zwar auch Plug-in-Hybride gefördert werden, in dem Szenario von Deloitte soll der Großteil aber auf rein Batterie-elektrische Autos entfallen. Bis 2030 könnten in Summe zusätzliche 750.000 Stromer mit der Förderung angeschafft werden.

Was zunächst gut klingt, hat einen Haken: Die Elektroauto-Produktion in Europa wird laut Deloitte nicht ausreichen, um diesen zusätzlichen Bedarf zu decken. Die Nachfrage dürfte dann mit Fahrzeugen aus Übersee bedient werden, also vermutlich vor allem Elektroautos aus China. Deloitte-Berater Harald Proff fordert daher gegenüber der DPA, die Förderung an die Herstellungsregion des Autos zu koppeln. „Um die europäische Automobilwirtschaft tatsächlich zu fördern, müssen jedoch Local-Content-Kriterien definiert werden, damit wir nicht Gefahr laufen, mit deutschen Steuergeldern Importfahrzeuge aus China zu subventionieren“, so Proff.

Von solchen „Local Content“-Kriterien war in den bisherigen Veröffentlichung der Bundesregierung zu dem Thema jedoch keine Rede. Vom Umweltministerium heißt es nur, die Regierung werde „schnellstmöglich EU-konforme Kriterien und tragfähige EU-Präferenzregelungen“ erarbeiten.

Dazu kommt: Chinesische Hersteller treiben ihre eigenen Produktionsvorhaben in Europa voran, um die EU-Sonderzölle zu umgehen – etwa BYD und Leapmotor. Gleichzeitig hat die Branche in China Überkapazitäten aufgebaut, was auf dem dortigen Markt schon zu enormen Preiskämpfen geführt hat. Mit der Förderung könnte Deutschland zu einem attraktiven Markt werden, um die Auslastung der chinesischen Werke zu erhöhen – den EU-Zöllen zum Trotz.

4 Kommentare

zu „Deloitte: Deutsche E-Auto-Förderung könnte chinesischen Herstellern nützen“
Kramer
05.01.2026 um 19:00
Die Sonderzölle müssen sofort abgeschafft werden. Ohne Wenn und Aber! Es kann nicht sein, dass in Europa nur besser gestelltes Klientel Zugang zur Elektromobilität erhält. Alle Einkommensschichten, von der unteren bis zur oberen, haben Anspruch auf einen diskriminierungsfreien Zugang zu nachhaltiger Mobilität. Protektionismus als Antwort auf fehlende Wettbewerbsfähigkeit europäischer Hersteller ist schlichtweg lächerlich. Jahrzentelang haben deutsche Automobilkonzerne ihre eigenen Bürger*innen ausgepresst, satte Boni und Sonderzahlungen kassiert sowie hohe Dividenden ausgeschüttet. In China werden neue elektrische Mittelklasse-Limousinen für unter 10.000 Euro angeboten. So etwas muss auch in Europa im Jahr 2026 möglich sein. Ich bin nicht bereit, noch einen Cent in die Taschen dieser deutschen Automobil-Geldhaie zu stecken. Kommt mit der Realität klar!
Antworten
Niclas
05.01.2026 um 20:09
Das sehe ich wie deloitte. Wir dürfen auf gar keinen Fall deutsches Steuergeld in die Förderung unseres größten Wirtschatfsfeindes stecken. China ist eine ersthafte Gefahr für unsere Wirtschaft und damit unsere Lebensgrundlage. Wir müssen E-Mobiulität in Europa schaffen, um nicht unsere Industrie zu verlieren.
Antworten
Sandra H.
05.01.2026 um 20:40
Sinnfreie Panikmache. Kauft einfach das Auto was euch gefällt und gebt einen Fox auf das Geschwafel aus Politik und Auttolobby.
Antworten
Marius
05.01.2026 um 20:54
Die Sonderzölle bewirken Investitionen der betroffenen Unternehmen in Europa, das schafft Arbeitsplätze in Europa. Eine E-Auto Förderung sollten nur jene bekommen die eigenen Strom produzieren. Dann gibt es auch keine Probleme mit dem Ausbau der Stromproduktion und dem Netz.
Antworten

