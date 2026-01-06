Renault Twingo startet in Deutschland bei 21.590 Euro

Bestellbar ist der neue Twingo E-Tech Electric Techno zunächst für Inhaberinnen und Inhaber des „Twingo R Pass“. Dieser kann noch bis zum 14. Januar erworben werden, um von einer vorrangigen Lieferung zu profitieren. Alle anderen Kundinnen und Kunden können ihr Fahrzeug ab dem 15. Januar bestellen, wie Renault Deutschland mitteilt.

In anderen europäischen Ländern ist die Techno-Variate des Twingo E-Tech Electric schon Mitte Dezember in den Vorverkauf im Rahmen von Renaults Vorbestellerprogramm „R-Pass“ gestartet – meist zu preisen ab 21.090 Euro. In Deutschland ist das Modell in dieser Ausstattung also 500 Euro teurer. Allerdings ist der Elektro-Kleinwagen in Deutschland auch anders ausgestattet: Hierzulande wird der Twingo E-Tech elektrisch serienmäßig mit einem bidirektionalen 11-kW-AC-Ladegerät und einem 50-kW-DC-Ladegerät angeboten. Damit lässt sich die Batterie in 30 Minuten* von 10 auf 80 Prozent aufladen, über die V2L-Funktion können Geräte mit einem Adapter mit bis zu 3,7 kW Leistung aus dem Antriebsakku versorgt werden. In anderen Ländern ist ab Werk nur ein einphasiger AC-Onboard-Charger verbaut. Die DC-Ladefunktion und der dreiphasige Onboard-Charger mit V2L sind dann Bestandteil des „Advanced Charge“-Pakets – welches 500 Euro Aufpreis kostet.

Bild: DPPI Media/Renault Bild: DPPI Media/Renault Bild: DPPI Media/Renault Bild: DPPI Media/Renault Bild: DPPI Media/Renault Bild: DPPI Media/Renault Bild: Renault

Der Twingo E-Tech Electric Techno ab 21.590 Euro umfasst serienmäßig das integrierte Multimedia-System OpenR link mit Google Integration, eine One-Pedal-Funktion und eine umklappbare Rückenlehne für den Beifahrersitz. Die Interessenten können derzeit zwischen vier Farben wählen: Wie zur Weltpremiere angekündigt gibt es den neuen Twingo nur in Rot, Gelb, Schwarz und Grün, um die Produktion einfacher zu halten. Jetzt kündigen die Franzosen aber an, dass mit dem Bestellstart des Basismodells Evolution ab Frühjahr auch ein Schwarz und Weiß verfügbar sein werden.

Jener Twingo E-Tech Electric Evolution startet in Deutschland ab 19.990 Euro – und damit ebenfalls 500 Euro teurer als in anderen Ländern, dafür mit serienmäßigem „Advanced Charge“-Paket. Das Basismodell verfügt über einzeln verschiebbare Rücksitze, ein 7-Zoll-Digital-Kombiinstrument, ein 10-Zoll OpenR link Infotainmentsystem mit Smartphone-Integration, einen höhenverstellbaren Fahrersitz, eine manuelle Klimaanlage und Parksensoren hinten. Das One-Pedal-Drive mit den Schaltwippen am Lenkrad oder das Multimedia-System OpenR link fehlen hier.

Der Antrieb ist in beiden Fällen gleich: Die beiden Ausstattungen werden mit einem 60 kW starken Elektromotor und einer 27,5 kWh großen LFP-Batterie kombiniert. Die WLTP-Reichweite liegt bei bis zu 262 Kilometern. Ab Werk gibt es 16-Zoll-Felgen, optional kann der 3,79 Meter lange Kleinwagen auch mit 18-Zöllern bestellt werden. „Der Twingo E-Tech elektrisch lässt den Geist des Modells der ersten Generation wieder aufleben und besitzt gleichzeitig einen einzigartigen, zeitgemäßen Charakter“, so Renault Deutschland. „Sein ikonisches Design macht ihn auf den ersten Blick erkennbar: Die verspielten, geschwungenen und ausdrucksstarken Linien, das fröhliche Gesicht und der verschmitzte Blick sind typisch Twingo.“

Komplett neu ist aber die Entwicklungsgeschichte: Der Twingo wurde in weiten Teilen in China entwickelt, die Renault-Einheiten in Europa waren für das Design und die Integration in die Produktion zuständig. Mit der Auslagerung der Entwicklungsarbeiten nahe an die chinesischen Zulieferer und Batterie-Experten konnte die Entwicklungszeit auf 100 Wochen, also weniger als zwei Jahre, gesenkt werden. Gebaut wird das Modell aber in Novo Mesto, Slowenien.

