Renault Twingo ab 21.090 Euro bestellbar

Der Renault Twingo E-Tech Electric ist im Rahmen von Renaults Vorbestellerprogramm „R-Pass“ ab heute in einigen Ländern in der Ausstattungslinie „Techno“ bestellbar. Der Basispreis für diese Version liegt bei 21.090 Euro (vor staatlichen Zuschüssen).

Renault twingo e tech
Bild: DPPI Media/Renault
Von Sebastian Schaal
16.12.2025 - 11:30 Uhr

Zu diesem Preis ist der Twingo E-Tech Electric „Techno“ in Deutschland, Belgien, Spanien, Frankreich, Italien und den Niederlanden ab dem 16. Dezember für „R-Pass“-Kunden verfügbar. Am 8. Januar 2026 werden die Bestellungen des Twingo E-Tech Electric Techno für die breite Öffentlichkeit geöffnet.

Bei der „Techno“-Ausstattung handelt es sich um die „Top-Spec-Version“ des Elektro-Kleinwagens, wie Renault selbst mitteilt. Diese Variante verfügt ab Werk über das „OpenR Link“-Multimediasystem mit Goolge-built-in, einen adaptiven Tempomaten, eine Klimaautomatik, Rückfahrkamera, One-Pedal-Driving und die Rücklehne des Beifahrersitzes kann umgeklappt werden, um selbst in dem kleinen Auto lange Gegenstände transportieren zu können.

Auf die schon 2023 angekündigte Version für unter 20.000 Euro müssen die Interessenten aber nicht lange warten: Bestellungen für die Basisversion „Evolution“ zum Preis ab 19.490 Euro (vor staatlichen Zuschüssen) werden laut Renault im Frühjahr 2026 möglich sein. Wichtig ist hier der Zusatz „vor staatlichen Zuschüssen“: Renault selbst rechnet vor, dass der Twingo in Frankreich mit der aktuellen Förderung für einkommensschwache Haushalte zum Beispiel ab 14.720 Euro verfügbar ist.

Schon in der „Evolution“-Ausstattung hat der Twingo für diesen Preis ein sieben Zoll großes Cockpit-Display an Bord und einen zehn Zoll großen Touschscreen in der Mitte – hier aber ohne das Google-System, sondern vor allem zur Darstellung der Smartphone-Inhalte. Verbaut sind auch einige Assistenten wie ein Tempomat, Notbrems-Assistent und Spurhalteassistent. Statt der Rückfahrkamera sind hier nur Parksensoren verbaut, außerdem ist die Klimaanlage manuell. Die einzeln verschiebbaren Sitze der Rückbank sind allerdings schon im Basismodell verbaut.

Dass der Preis für die „Evolution“-Ausstattung bei eher ungewöhnlichen 19.490 Euro liegt, ist kein Zufall. Denn diese Version ist technisch etwas abgespeckt und kann ab Werk zum Beispiel nur mit 6,6 kW AC laden. Erst mit dem optionalen „Advanced Charge“-Paket sind der bidirektionale 11-kW-Onboard-Charger und die DC-Lademöglichkeit mit bis zu 50 kW verbaut. Dann kann die Batterie in 30 Minuten von zehn auf 80 Prozent geladen werden, der Bidi-Lader ermöglicht Vehicle-to-Load-Funktionen mit bis zu 3,7 kW und je nach Land auch Vehicle-to-Grid (V2G). Das „Advanced Charge“-Paket kostet 500 Euro und damit bleibt der Preis des Twingo selbst mit der DC-Ladefunktion bei unter 20.000 Euro.

Das dürfte zwar für einige europäische Märkte gelten (wie zum Beispiel vorab durchgesickert für Italien), aber wohl nicht für Deutschland: Denn schon zur Premiere der vierten Twingo-Generation hatte Renault Deutschland bestätigt, dass der Twingo hierzulande selbst in der Basisversion serienmäßig über den DC-Lader verfügt. Ob der Twingo „Evolution“ dann hierzulande direkt ab 19.990 Euro eingepreist wird, bleibt noch abzuwarten.

Der Twingo basiert auf einer adaptierten Version der Renault-Plattform AmpR Small. Auch wenn das Modell in Europa gebaut wird, war an der Entwicklung der Standort in Shanghai federführend beteiligt, um die Kosten zu senken und die Arbeiten zu beschleunigen. Mehr zum Twingo E-Tech Electric und alle Daten es 3,79 Meter langen Kleinwagens können sie in unserem Artikel zur Weltpremiere nachlesen. So viel sei verraten: Der E-Antrieb leistet 60 kW und die LFP-Zellen für den 27,5 kWh großen Akku liefert Weltmarktführer CATL zu – die Reichweite liegt bei bis zu 263 Kilometern.

13 Kommentare

zu „Renault Twingo ab 21.090 Euro bestellbar“
Rainer Hennies
16.12.2025 um 12:49
Leider sind das total irreführende Angaben. Bestellbar für R-Pass Kunden ist der Twingo ab 06.01.2026. Für alle anderen Kunden ist er ab 14.01.2026 bestellbar. Woher der Preis von 21.090.- Euro stammt ist auch ein Rätsel, da Renault Deutschland noch keine offizielle Verlautbarung rausgegeben hat. Derzeit gibt es noch keine von Renault Deutschland verifizierten Infos.
Antworten
Gerhard
16.12.2025 um 13:37
electrive verlinkt ja immer wenn möglich die Quellen, hier die Mitteilung von Renault aus Frankreich. Da steht der Preis klar drin. Und auch: „ Holders of the Twingo R Pass (available in Germany, Belgium, Spain, France, Italy, and the Netherlands) will be first in line to order their Renault Twingo E-Tech electric in the Techno version, with the colors and equipment available at that time. They will be contacted by the Renault dealer selected on purchasing their pass, and will then have a preferential period of 22 days, from 16 December up to and including 7 January, to configure and order their vehicle.“
Antworten
Frank Fronmueller
16.12.2025 um 13:22
Wundervoll, wie gut doch Inflation für uns ist. Der in Flins gefertigte erste Twingo, aus vorwiegend in Frankreich gefertigten Teilen, kostete weiland zur Einführung in Deutschland exakt 16.000 DM (7800€). Das China-Auto jetzt das dreifache……
Antworten
Moritz
16.12.2025 um 14:45
Das ist ja gefühlt auch schon ein Jahrhundert her :-) Das Durchschnittseinkommen ist seit 1993 um das 2,2 fache gestiegen, der E-Twingo kosten 2,4 mal soviel wie der erste in 1993. Kein so großer Unterschied wie ich finde.Inflationsbereinigt ist der elektrische Twingo 36% teurer als das erste Fahrzeug, das ist natürlich schon ne ordentliche Preissteigerung, dafür gibt es aber auch einige Sicherheitsfunktionen die es damals nihct gab und auf die ich nicht verzichten möchte.
Antworten
Nicole H.
16.12.2025 um 14:25
Der Twingo e-tech ist zwar in China technisch mitentwickelt worden* und bekommt Akkus von CATL, ist ansonsten aber auf der AmpR Small Plattform aufgebaut und wird in Novo Mesto (Slowenien) gebaut. Wie übrigens das Vorgängemodell und der alte Smart4four auch. (* Dafür wurde er aber auch in unter 100 Wochen von der Idee bis zur Serienreife ausentwickelt=> Chinaspeed eben)
Antworten
Andreas Lau
16.12.2025 um 14:11
Was ein dämlicher Vergleich - was kostete noch ein Ford Model 1 ?
Antworten
Marc
16.12.2025 um 13:41
Und der Mindestlohn ist in den letzten 10 Jahren um 60% gestiegen…
Antworten
OutaTime85
16.12.2025 um 13:38
Meines Wissens wird der neue Twingo E-tech in Novo Mesto, Slowenien gefertigt. Bin erst letztens an dem Werk vorbeigekommen.
Antworten
Egon Meier
16.12.2025 um 13:35
Ach wenn ich noch an meine Käfer denke ... die waren fast geschenkt ... Die guten alten Zeiten .. ich denen ich nicht mehr leben möchte.Die Menschen, die damals für ein paar Märker am Fließband standen ... auch den Wohnungsstandard möchte ich nicht mehr haben. Und unser Fernseher war alle paar Wochen kaputt und die Waschmaschine auch. Gebadet wurdet 1x die Woche .. echt jetzt .. früher war eben alles schöner - da wusste man sauberes Wasser alle 7 Tage noch zu schätzen.
Antworten
Axel
16.12.2025 um 15:43
für ein paar Märker??? Also in meinem Bekannten Kreis auf dem Dorf, hatte jeder ein Eigenheim, die Mutter war Hausfrau und vor der Garage stand der neue Opel Record. Einmal im Jahr ging's auch in Urlaub, der Sohn hatte eine Peugeot 103, und mit 16 eine Honda MTX, Fernseher hatte ja auch jeder. Also ich weiß nicht was heute besser sein soll, alles ist nur größer, technisch neuer....
Antworten
David W
16.12.2025 um 14:17
Und der Käfer hatte keine Klimaanlage, keine Airbags, keinen Kat, keinen Tempomat, kein Navi...;-). Der Twingo #1 vermutlich auch nur einen Bruchteil der heutigen Serienausstattung. Mag sein das man auf einiges davon verzichten kann und will, aber dann kann man sich ja einen Oldtimer zulegen. Hab ich auch gemacht aus Freude am schrauben. Aber zum pendeln und als Alltagsauto liebe ich meinen BMW i3 und möchte nie wieder den Verbrenner zurück.
Antworten
Axel
16.12.2025 um 15:37
Schon der Wahnsinn diese Preise. Ich hatte mir 2016, einen Neuwagen mit Tageszulassung Opel Antara Cosmo 4x4 mit Vollausstattung, Diesel, 183PS, 480Nm, für sage und schreibe 26000,-€ gekauft. Klar Euro5Diesel aber, ein Riesen-Schiff und kein Vergleich was man heute noch dafür bekommt.
Antworten
Josef
16.12.2025 um 16:30
27,5kwh...da sind ja die 37kwh im ID Polo geradezu riesig ;-)
Antworten

