Schweiz schreibt initiales Schnellladenetz für Elektro-Lkw aus

Konkret lädt das ASTRA private Ladeanbieter in einem neuen Projektaufruf dazu ein, sich für den Bau und Betrieb von dedizierten Lkw-Schnellladestationen auf Rastplätzen und in Schwerverkehrskontrollzentren entlang der Nationalstraßen zu bewerben. Dabei werden zwei Lose mit je elf festen Standorten und ein Los mit zehn festen Standorten ausgeschrieben.

Das ASTRA will den Betreibern die erforderlichen Stromanschlüsse und Trafostationen an den Standorten bereitstellen und legt die dafür entstehenden Kosten. Die künftigen Betreiber der Schnellladestationen sollen die Kosten dafür anschliessend in Form einer jährlichen Entschädigung zurückerstatten. Für Planung, Finanzierung, Bau, Anschluss, Betrieb und Unterhalt der Ladestationen selbst sollen die Betreiber verantwortlich sein. Sprich: Von Zuschüssen ist nicht die Rede.

Im Rahmen des Projektaufrufs hat das ASTRA bereits für alle 32 Standorte festgelegt, wieviele dedizierte Lkw-Ladepunkte es jeweils geben soll. Die Anzahl reicht von nur zwei CCS-Ladepunkten z.B. in Campagnola bis hin zu zwei MCS-Ladepunkten und zehn CCS-Ladepunkten am SVKZ Rothenburg. Insgesamt sollen sieben der 32 Standorte auch mindestens einen MCS-Ladepunkt erhalten, als mit dem neuen Megawatt Charging Standard. Bei den CCS-Ladepunkten muss wiederum eine Mindestleistung von 350 kW eingehalten werden.

Das Projekt erinnert an das initiale Lkw-Ladenetz in Deutschland, das vom Bundesverkehrsministerium und der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur vorangetrieben wird. Dabei sollen bis 2030 an Deutschlands Autobahnen 350 Lkw-Ladeparks entstehen.

Unternehmen, die sich an der Schweizer Ausschreibung beteiligen wollen, sollten schnell sein: Aktuell läuft die erste von zwei Fragerunden zum Verfahren. Bis zum 30. April müssen dann Bewerbungsdossiers abgegeben werden. Der Aufruf ist Teil der Roadmap Elektromobilität 2030 der Schweiz, die auch den Schwerverkehr einbezieht. In der Vergangenheit hatte die ASTRA bereits mehrfach Schnellladeparks für Elektroautos entlang der Nationalstraßen ausgeschrieben.

astra.admin.ch