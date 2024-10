Schweiz vergibt fünf weitere HPC-Lose

Der aktuelle Projektaufruf stammt aus dem Februar 2024. Damals hatte das ASTRA zusätzliche Flächen für den Bau von Schnellladehubs ausgeschrieben, konkret in fünf Losen mit jeweils elf Parzellen, die über die ganze Schweiz verteilt sind. Anträge waren bis Mitte Mai möglich.

Nun wurden die Zuschläge verteilt. Sie gehen an:

Los 1: Fastned Switzerland AG

Los 2: Mercedes-Benz High Power Charging Europe GmbH

Los 3 :Atlante Italia S.r.l.

Los 4: Electra Charging Switzerland AG

Los 5: GOFAST AG

Insgesamt sind laut der Mitteilung sieben Bewerbungen beim ASTRA eingegangen. „Nach eingehender Prüfung wurden die fünf Lose nun an die am besten bewerteten Unternehmen zugeteilt“, so die Behörde. Mit der Unterzeichnung der Vereinbarung haben die Unternehmen drei Jahre Zeit, um die Schnellladehubs zu planen und die Baubewilligung zu beantragen. Sie sind selbst für die Planung, Finanzierung, Bau, den Stromanschluss, den Betrieb und den Unterhalt der Schnellladehubs verantwortlich.

Es ist nicht die erste Ausschreibung dieser Art in der Schweiz: Bereits bis Dezember 2018 konnten sich interessierte Betreiber auf fünf Lose mit damals jeweils 20 Rastplätzen bewerben. Im März 2019 folgte die Vergabe des ASTRA an fünf Firmen, darunter GOFAST und Fastned.

Während GOFAST und Fastned auch 2024 jeweils ein Los erhalten haben, sind die anderen drei Betreiber neu dabei. 2019 gingen die Zuschläge noch an Groupe e, Primeo Energie/Alpiq E-Mobility und SOCAR Energy Switzerland. Dass mit dem Stellantis nahestehenden Unternehmen Atlante und Mercedes-Benz HPC gleich zwei Betreiber mit Verbindungen in die Autobranche Zuschläge erhalten haben, ist neu. Aber selbst wenn die HPC-Tochter von Mercedes-Benz als Betreiber von elf Ladeparks auftritt, werden die Ladepunkte frei zugänglich sein.

