Rivian hat 2025 einen Auslieferungsrückgang von 18 Prozent erlitten

Konkret hat Rivian im Jahr 2025 eine Anzahl von 42.247 Elektrofahrzeugen ausgeliefert, wobei es sich dabei um Autos der ersten Modellreihe R1 mit dem Elektro-SUV R1S und dem Elektro-Pickup R1T handelt sowie um Lieferwagen für Kunden wie Amazon und HelloFresh. Damit liegen die Zahlen deutlich unter dem Auslieferungsrekord von 51.579 Einheiten im Jahr 2024 – der Rückgang beträgt rund 18 Prozent.

Im vierten Quartal 2025 fiel das Minus sogar noch deutlicher aus: Rivian konnte nur 9.745 Fahrzeuge ausliefern. Das waren stolze 31 Prozent weniger als die 14.183 Einheiten im Vorjahresquartal und auch 26 Prozent weniger als die 13.201 E-Fahrzeuge im dritten Quartal 2025.

Die besonders im vierten Quartal sehr schwachen Auslieferungszahlen dürften u.a. dem Auslaufen der Steuergutschrift von 7.500 US-Dollar beim Kauf von Elektroautos in den USA zum Ende September 2025 geschuldet sein. Da Rivian den R1 bislang nur in Nordamerika verkauft, dürfte dieser Effekt noch deutlich stärker ausfallen als bei Tesla, das im vierten Quartal einen Absatzrückgang von 15,6 Prozent beklagen musste, den Einbruch in den USA aber noch etwas durch seine Auslieferungen in vielen anderen Ländern auffangen konnte.

Der Vollständigkeit halber auch noch kurz die Produktionszahlen: Diese lagen fürs Gesamtjahr bei 42.284 Einheiten gegenüber 49.476 Stück in 2024 (minus 14 Prozent). Und im vierten Quartal 2025 ging der Wert von 12.727 auf 10.974 Einheiten zurück (auch minus 14 Prozent).

Neuer R2 als erschwinglicher Hoffnungsträger

Die Hoffnungen von Rivian liegen nun auf der Markteinführung des neuen Elektro-SUV R2, der bereits im März 2024 vorgestellt wurde und dessen Kundenauslieferungen im ersten Halbjahr 2026 starten sollen. Mit 4,71 Metern ist das neue Modell in der Größenklasse eines Tesla Model Y angesiedelt, während der R1S mit 5,10 Metern klar in der Oberklasse positioniert ist. Das macht sich auch beim Preis bemerkbar: Während der R1S bei rund 77.000 US-Dollar startet, soll der neue R2 bereits ab etwa 45.000 US-Dollar erhältlich sein. Allerdings wird erwartet, dass es zum Auftakt zunächst nur eine besser ausgestattete „Launch Edition“ irgendwo zwischen 50.000 und 60.000 US-Dollar geben wird, während die günstigste Ausführung später starten dürfte.

Derweil hat sich Rivian aber auch ein neues Geschäftsfeld erschlossen, denn das Unternehmen ist seit 2024 ein zentraler Partner von Volkswagen. Mit einem Anteil von aktuell 12,3 Prozent ist VW mittlerweile der zweitgrößte Shareholder von Rivian und will die Beteiligung weiter ausbauen. Und der Einstieg von VW hat Rivian nicht nur frisches Eigenkapital gebracht, sondern auch Umsatz: Denn das Joint Venture mit Volkswagen zur Entwicklung von Fahrzeugarchitekturen und Softwaresystemen hat allein im dritten Quartal 2025 rund 214 Millionen US-Dollar zum Umsatz von Rivian beigesteuert – neuere Zahlen liegen noch nicht vor.

