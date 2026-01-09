BMW steigert E-Auto-Absatz 2025 um 3,6 Prozent

Konkret spricht die BMW Group von einem Zuwachs von 28,2 Prozent bei den vollelektrischen Fahrzeugen in Europa, nennt für den Kontinent allerdings keine absolute Zahl an ausgelieferten BEVs. Dafür geben die Münchner an, dass die vollelektrischen Fahrzeuge rund 18 Prozent des weltweiten Gesamtabsatzes ausgemacht haben.

Nimmt man noch die Plug-in-Hybride (PHEV) hinzu, hatte vergangenes Jahr mehr als jedes vierte Fahrzeug eine Ladebuchse, konkret waren es 26 Prozent aller weltweiten Auslieferungen. „Die BMW Group hat in 2025 in einem anspruchsvollen Umfeld mehr Fahrzeuge verkauft als im Vorjahr. Vor allem bei unseren elektrifizierten Modellen konnten wir eine starke Nachfrage erzeugen. Europa zeigte dabei ein besonders starkes Wachstum – mit einem BEV-Anteil von rund einem Viertel am Gesamtabsatz, während der kombinierte Anteil von BEV und PHEV in Europa sogar bei über 40 Prozent liegt. Damit sind wir weiterhin voll auf Kurs, unser CO2-Flottenziel in der EU für 2025 zu erreichen“, sagt BMW-Vertriebsvorstand Jochen Goller – letzteres hatte der Think Tank ICCT bereits vor wenigen Tagen prognostiziert.

Über alle Antriebsarten hinweg konnte der Konzern weltweit 2.463.715 Fahrzeuge an Kunden ausliefern – ein Plus von 0,5 Prozent gegenüber 2024. Die Marke BMW selbst lieferte im Jahr 2025 insgesamt 2.169.761 Fahrzeuge an Kunden aus (-1,4 Prozent). Bei Mini gab es ein kräftiges Plus von 17,7 Prozent auf 288.290 Auslieferungen. Und Rolls-Royce gab um 0,8 Prozent auf 5.664 Einheiten nach.

BEV-Anteile nach Marken nennt der BMW-Konzern anders als im vergangenen Jahr nicht mehr, hebt aber hervor, dass bereits mehr als jeder dritte Mini einen vollelektrischen Antrieb hatte. Zudem gab es 2025 bei der Elektrifizierung der britischen Tochtermarke einen wichtigen Meilenstein: Sechs Jahre nach Vorstellung des ersten elektrischen Mini konnte die BMW-Tochter das 100.000. vollelektrische Fahrzeug an einen Kunden überreichen. Mittlerweile bietet Mini mit dem Mini Cooper Electric, dem Mini Aceman und dem Mini Countryman Electric gleich drei elektrische Modelle an.

Viertes Quartal deutlich schwächer als in 2024

Noch kurz zu den Auslieferungszahlen nur fürs vierte Quartal: Zwischen Oktober und Dezember 2025 konnte die BMW Group eine Anzahl von 118.635 Elektroautos absetzen – ein Minus von 10,5 Prozent gegenüber Q4/2024. Inklusive der Plug-in-Hybride waren es 171.800 elektrifizierte Fahrzeuge (minus 6,6 Prozent). Zum Vergleich innerhalb des abgelaufen Jahres: In Q3/2025 kam die BMW Group markenübergreifend auf 102.864 BEVs und auf insgesamt 151.282 elektrifizierte Fahrzeuge. Aber traditionell ist das vierte Quartal nun mal deutlich absatzstärker als das dritte Quartal.

Fürs neue Jahr betont BMW-Vorstand Jochen Goller die Bedeutung der neuen Elektroplattform Neue Klasse, die zuerst im neuen Elektro-SUV BMW iX3 zum Einsatz kommt. „2026 steht speziell in Europa im Zeichen der Neuen Klasse. Gleichzeitig werden wir dieses Jahr zahlreiche neue Modelle einführen, wie beispielsweise den BMW X5, BMW 3er und BMW 7er. Insgesamt wird die BMW Group bis 2027 mehr als 40 neue und überarbeitete Fahrzeuge in verschiedenen Antriebsvarianten auf den Markt bringen“, so Jochen Goller. Konkrete Absatzziele für 2026 oder eine Zielmarke für den E-Auto-Anteil nennt die BMW Group aber nicht.

bmwgroup.com