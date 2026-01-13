VW-Konzern liefert fast eine Million E-Autos in 2025 aus

Mit einem Zuwachs von 32 Prozent zu den 744.800 vollelektrischen Fahrzeugen in 2024 hat der VW-Konzern wieder den Wachstumspfad eingeschlagen – 2024 waren die weltweiten Elektro-Verkäufe noch um 3,4 Prozent gesunken, doch jetzt gab es wieder ein deutliches Plus. Das haben die Wolfsburger per LinkedIn vorab verbreitet. Den vollständigen Bericht zu den Auslieferungszahlen will der Konzern am 20. Januar vorlegen – mit allen Zahlen zu den Marken und Regionen.

Die Elektro-Statistik fällt also positiv aus, 2025 war fast jeder neunte Neuwagen aus dem Konzern 2025 ein BEV. Mit nun 10,9 Prozent ist der E-Anteil konzernweit erstmals zweistellig und konnte zu 2024 um 2,7 Prozentpunkte zulegen, wie aus der bei LinkedIn veröffentlichten Grafik hervorgeht. Doch der steigende E-Auto-Anteil ist nicht nur mit den guten Elektro-Verkäufen zu erklären: Über alle Antriebsarten hinweg haben die Wolfsburger 0,5 Prozent weniger Autos verkauft als noch 2024. Mit 8,98 Millionen Auslieferungen ist der Konzern wieder knapp unter die Neun-Millionen-Marke gerutscht.

Zwar schlüsselt die VW Group wie erwähnt in der Statistik noch nicht detailliert nach den Märkten und Antrieben auf, in Europa konnte der Konzern aber spürbar wachsen. 3,38 Millionen verkaufte Fahrzeuge aller Konzernmarken bedeuten ein Plus von 3,8 Prozent zu 2024, bei den E-Autos ging es wie erwähnt sogar um 66 Prozent nach oben. Dagegen hat VW in China und den USA verloren, dort ging der Absatz um acht bzw. 10,4 Prozent nach unten. In China konnte der Konzern noch 2,69 Millionen Fahrzeuge absetzen, in Nordamerika ist der deutsche Autobauer mit 946.800 Fahrzeugen unter die Millionen-Marke gefallen. In beiden Märkten dürfte VW nicht nur insgesamt, sondern auch bei den E-Autos verloren haben.

2024 hatte die Volkswagen Group ihre Elektro-Verkäufe in China noch um 8,1 Prozent auf 207.400 BEV steigern können, während es damals in Europa um 5,2 Prozent auf 447.900 E-Autos herunter ging. Das vorzeitige Auslaufen einiger Förderungen, auch des deutschen Umweltbonus, hatte den europäischen Elektroauto-Markt 2024 belastet. Mit einem Zuwachs von 66 Prozent in 2025 dürfte der VW-Konzern jetzt alleine in Europa etwa 744.000 Elektroautos abgesetzt haben – und damit fast so viele auf einem Kontinent wie 2024 weltweit.

„Insbesondere die intensive Wettbewerbssituation in China sowie die Zölle und der Entfall der Elektroförderung in den USA haben unser Geschäft beeinträchtigt“, sagt Audi-Vertriebsvorstand Marco Schubert, der das Ressort auch im Gesamtkonzern betreut, laut dem LinkedIn-Post. „Auf der anderen Seite haben wir unsere starke Position in Europa trotz neuer Wettbewerber weiter ausgebaut. Dasselbe gilt für Südamerika, wo wir ebenfalls Marktanteile gewonnen haben.“

linkedin.com, spiegel.de