Oslo erhöht Lkw-Maut stark – E-Trucks macht das noch rentabler

Die Durchfahrt mit einem neueren Lkw (Euro 6) kostet in der Metropolregion Oslo in der Hauptverkehrszeit jetzt 162 Kronen (umgerechnet circa 13,80 Euro), für betagtere Lkw (Euro 5 oder älter) werden sogar 223 Kronen (rund 19 Euro) fällig. Das sind um rund 75 Prozent gestiegene Gebühren im Vergleich zu 2025. Ausnahmen gibt es aber: Elektro-Lkw und Lkw, die mit Biogas betrieben werden, sind bis 2030 von der Mautpflicht befreit. Dies gilt auch für elektrische Lieferwagen. Die Erhöhung der Maut ist Teil des sogenannten Oslo-Pakets 3, das im Frühjahr 2024 von der Stadt und dem Landkreis Akershus verabschiedet wurde.

Auch in der Vergangenheit drehte Oslo bereits an der Maut-Schraube, jedoch laut einem Artikel des norwegischen Elektroautoverbands stets in Form von moderaten Erhöhungen. Dass die Summen dieses Jahr sprunghaft steigen, begründet die Stadt mit der beabsichtigten Lenkungswirkung: Sie will umweltfreundliche Fahrzeuge noch attraktiver machen. Das Kalkül: „Da die Gebühren für Diesel-Lkw nun erhöht werden, wird die Wahl emissionsfreier Fahrzeuge noch rentabler“, so Margrethe Lunder, Beraterin bei der Klimaagentur der Stadt Oslo.

Doch nicht alle jubeln: Der norwegische Lkw-Besitzerverband („Norges Lastebileier-Forbund“, NLF) kritisiert die Maßnahme. Bereits im vergangenen Herbst, als die Preiserhöhung erstmals angekündigt wurde,äußerte Regionalmanager J. Kristian Bjerke gegenüber dem norwegischen Newsportal Nettavisen , dass die Änderung zu schnell erfolge: „Es geht nicht darum, dass wir um jeden Preis am Diesel festhalten sollten, sondern um eine Branche, der es völlig an Vorhersagbarkeit mangelt und die hin und her geworfen wird.“

Klimaberaterin Margrethe Lunder hält dagegen, dass es vorhersehbarer lokaler Maßnahmen bedarf, die die Wahl emissionsfreier Lkw rentabel machen – „um die Klimaziele Oslos zu erreichen“. Denn: „Der Schwerlastverkehr ist für über 30 Prozent der Treibhausgasemissionen des Straßenverkehrs in Oslo verantwortlich, daher ist es wichtig, für diese Fahrzeuggruppe gute Maßnahmen zu ergreifen, damit die Emissionen sinken.“

Immerhin: Im Jahr 2025 waren bereits 30 Prozent der neu zugelassenen Lkw über zwölf Tonnen in Oslo Elektro- oder Biogas-Lkw. Das sind zehn Prozentpunkte mehr als im Landesdurchschnitt.

