KurzmeldungNutzfahrzeug

Schweiz: PostAuto nimmt Solaris dieses Jahr bis zu 115 E-Busse ab

Der Schweizer Verkehrsbetreiber PostAuto und Solaris haben einen Rahmenvertrag über die Lieferung von bis zu 115 Elektrobussen unterzeichnet. Eine feste Bestellung über 33 E-Busse aus dem Rahmenvertrag hat PostAuto bereits in Auftrag gegeben.

Von Cora Werwitzke
20.01.2026 - 16:00 Uhr

Solaris wurde im Ausschreibungsverfahren sowohl für 12-Meter- als auch für 18-Meter-Busse ausgewählt. Im Zuge der Vereinbarung wird PostAuto Fahrzeuge bestellen, die 2026 und 2027 an verschiedene Städte in der Schweiz geliefert werden sollen. Auf Anhieb fix bestellt sind bereits 33 E-Busse – im Einzelnen 23 Solobusse vom Typ Urbino 12 electric und zehn Gelenkbusse vom Typ Urbino 18 electric. Diese werden in die Flotten von „einem Dutzend Schweizer Städten aufgenommen“, wie Solaris schreibt.

Der Vertrag ist übrigens so aufgebaut, dass PostAuto die maximale Bestellmenge von 115 Elektrobussen bis Ende 2026 abrufen kann. Also eine eher kurze Laufzeit: Weitere Bestellungen werden also wenn dann in kurzen Abständen folgen.

Solaris gibt derweil an, seit 2002 in der Schweiz vertreten zu sein und bis heute fast 700 Busse auf den Markt gebracht zu haben, darunter knapp 250 Fahrzeuge für PostAuto.

solarisbus.com

