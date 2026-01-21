Lucid hat 2025 fast 16.000 E-Autos ausgeliefert

Auch auf Quartalsebene gab es ein deutliches Plus: Im vierten Quartal 2025 konnte Lucid 5.345 Fahrzeuge ausliefern. Das waren 31 Prozent mehr als noch im dritten Quartal 2025, in dem Lucid erstmals die Marke von 4.000 Fahrzeugen in einem Quartal geknackt hatte. Und es war ein Plus von 72 Prozent gegenüber den 3.099 Fahrzeugen im vierten Quartal 2024.

Schaut man auf die Produktionszahlen, so erreichte Lucid im vierten Quartal 2025 den Wert von 8.412 Fahrzeugen, das waren 116 Prozent mehr als in Q3/2025 und 148 Prozent mehr als in Q4/2024. Aufs Gesamtjahr gesehen konnte Lucid den Wert von 18.378 hergestellten Fahrzeugen erreichen – ein Plus von 104 Prozent gegenüber 2024. Das ist etwas mehr als die zuletzt auf 18.000 Einheiten nach unten korrigierte Prognose des Vorstands, aber noch unter dem ursprünglichen Zielwert von 20.000 Einheiten.

Kommentiert hat Lucid die Produktions- und Auslieferungszahlen bislang nicht, sondern wird dies wohl erst bei Vorstellung der Quartalszahlen am 24. Februar tun. Zuletzt hatte Lucid von Herausforderungen im Zusammenhang mit der Markteinführung des Elektro-SUV Gravity gesprochen, hatte allerdings im vierten Quartal einen deutlichen Anstieg der Auslieferungen dieses Modells erwartet. Das passt zu den erheblich gestiegenen Auslieferungszahlen im vierten Quartal, wobei Lucid diese Werte nicht zwischen seinem ersten Modell, der luxuriösen E-Limousine Lucid Air, und dem seit Herbst 2024 in den USA bestellbaren Lucid Gravity aufschlüsselt. Letzterer kann seit der IAA 2025 auch in Europa geordert werden.

In der Zukunft will Lucid sein Sortiment noch breiter aufstellen und auch ein deutlich erschwinglicheres Fahrzeug herausbringen: Es soll sich dabei um ein Mid-Size-Elektroauto handeln, das laut verschiedenen Aussagen des Managements in der Vergangenheit bei rund 48.000 bis 50.000 US-Dollar starten soll und dem Model Y von Tesla Konkurrenz machen könnte. Die Enthüllung dieses dann dritten Lucid-Modells wurde zuletzt für Sommer 2026 angepeilt, die Produktion könnte Ende 2026 starten und die Auslieferungen in 2027.

In diesem Jahr will sich Lucid zudem auch auf sein Robotaxi-Projekt konzentrieren: Gemeinsam mit dem Tech-Unternehmen Nuro und der Ridehailing-Plattform Uber entwickelt Lucid derzeit ein Robotaxi auf Basis des Lucid Gravity. Um das Programm schnell voranzutreiben, hat Uber vergangenes Jahr 300 Millionen US-Dollar in Lucid investiert. Erste Straßentests laufen bereits. Uber will in den nächsten sechs Jahren mindestens 20.000 Robotaxis von Lucid auf seine Fahrdienst-Buchungsplattform bringen.

