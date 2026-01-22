CATL vermarktet Natriumbatterie für leichte Nutzfahrzeuge

Wie unter anderem das Portal CN EV Post berichtet, hat CATL am Donnerstag seine Batterie-Serie „Tectrans II“ vorgestellt, die primär für leichte Nutzfahrzeuge konzipiert ist. Die Serie umfasst drei Lithium-Ionen-Akkus, aber auch eine Natrium-Ionen-Variante, die als „Niedrigtemperatur“-Batterie bezeichnet wird. Laut CATL selbst handelt es sich dabei um die branchenweit erste in Serie gefertigte Natrium-Batterie für leichte Nutzfahrzeuge, die speziell für extreme Kältebedingungen entwickelt wurde.

Der Natrium-Akku soll auf eine Kapazität von 45 kWh kommen und selbst bei extremen Kältebedingungen von -30 °C noch ad-hoc laden können. Laut Hersteller behält er bei -40 °C auch noch 90 Prozent seiner nutzbaren Kapazität. Als Energiedichte werden 175 Wh/kg, als Lebensdauer über 10.000 Ladezyklen angegeben. Außerdem soll die Natriumbatterie gemäß dem neuen nationalen Standard GB 38031-2025 zertifiziert sein.

Neben der Natriumbatterie bietet die Tectrans II-Serie für leichte Nutzfahrzeuge ansonsten eine Lithium-Ionen-Batterie für Langstrecken (bis zu 253 kWh für bis zu 800 km Reichweite) und eine Lithium-Ionen-Variante mit verbesserter Ladefunktion, die laut CATL bei -15 °C in nur 30 Minuten von 20 auf 80 Prozent aufgeladen werden kann. Und auch eine Batterie für besonders hohe Temperaturen gehört zum neuen Aufgebot. Diese soll mit einer Lebensdauer von bis zu 5.000 Ladezyklen bei 45 °C punkten.

Außerdem hat CATL offenbar sein Angebot an Wechselakkus um einen neuen Batterie-Block (#35) mit 81 kWh erweitert. Bisher waren die Wechselbatterien #20 (mit 42 kWh LFP oder 52 kWh NMC), #25 (mit 56 kWh LFP oder 70 kWh NMC) für Pkw bekannt sowie die Wechselbatterie #75 für E-Lkw, bei der es sich um einen 171 kWh großen Block mit LFP-Zellen handelt. Laut CN EV Post hat CATL nun die Packs #20, #25 und #35 in die Tectrans II-Serie für leichte Nutzfahrzeuge aufgenommen.

Bei Tectrans (früher Tianxing) handelt es sich generell um eine Mitte 2024 von CATL eingeführte Markenlinie für Nutzfahrzeug-Batterien. Je nach Fahrzeugtypus hat der Konzern die Tectrans-Akkus bereits in Varianten für mittelschwere und schwere Lkw sowie Busse ausdifferenziert. Die neue Serie legt den Fokus nun also auf leichte Nutzfahrzeuge.

Dass CATL dabei mit einem Natrium-Akku herauskommt, überrascht Branchenkenner nicht. Schon vor einigen Wochen hatte der chinesische Batterieriese angekündigt, sein Geschäft mit Natrium-Ionen-Batterien zu forcieren. Wie der Konzern auf einer Lieferantenkonferenz erklärte, sollen Natrium-Akkus ab diesem Jahr in großem Umfang in Batterietauschstationen, Pkw, Nutzfahrzeugen und stationären Energiespeichern zum Einsatz kommen.



Als einen der Gründe für den verstärkten Fokus auf Natrium-Ionen-Batterien wurden dabei die stark gestiegenen Lithiumpreise genannt, die die aktuellen Lithium-Ionen-Batterien verteuern. CATL soll auf der Konferenz deutlich gemacht haben, dass Natrium-Ionen-Batterien und Lithium-Ionen-Batterien künftig einen neuen „Dual-Star”-Trend bilden.



CATL gehörte bereits Mitte 2021 zu den ersten Batterieherstellern, die einen eigenen Natrium-Ionen-Akku vorstellten. Die erste Generation kam laut damaligen Angaben auf eine Energiedichte von 160 Wh/kg. 2024 wurde eine weitere Generation mit 200 Wh/kg angekündigt. Zum Vergleich: Lithium-Ionen-Batterien mit flüssigem Elektrolyt sind bei rund 350 Wh/kg am Limit. Im April 2025 stellte CATL auf seinem Tech Day dann seine neue Natrium-Ionen-Batteriemarke Naxtra vor und vertreibt seitdem die sogenannte Naxtra-Batterie für Pkw mit einer Energiedichte von bis zu 175 Wh/kg. Auffällig: Dieselbe Energiedichte wird nun für die Tectrans II-Natriumbatterie genannt.



