Irizar erhält ersten E-Bus-Auftrag aus den Niederlanden

Die E-Busse von Irizar werden in der Region Oost-Brabant zum Einsatz kommen – konkret in und um die Städte Tilburg und ’s-Hertogenbosch. Dort werden sie vor allem auf einer BRT-Linie („Bus Rapid Transit“) pendeln. Solche Schnellbuslinien verfügen in Städten häufig über eigene Spuren und teils auch über Ampel-Sensorensysteme zur Erkennung und Bevorzugung der Busse an Kreuzungen.

Die Auslieferung der Irziar Busse ist für Dezember 2026 geplant. Es wird sich dann um die ersten E-Fahrzeuge des spanischen Herstellers in den Niederlanden handeln. „Wir danken Arriva für das entgegengebrachte Vertrauen. Dieser Auftrag ist für uns sehr wichtig, da er ein neues Land in unser Portfolio bedeutet und den Ausbau unserer Elektromobilitätslösungen weiter vorantreibt“, kommentiert José Antonio Sola, Global Sales Director von Irizar e-mobility.

„Wir sind begeistert von diesen wunderschönen Bussen. Sie erfüllen perfekt die Anforderungen der stark frequentierten Stadtlinien in Tilburg und ’s-Hertogenbosch. Viel Licht, viel Platz, schnelles Einsteigen und ein unverwechselbares, futuristisches Design“, äußert Jan Pieter Been, Regionaldirektor Süd bei Arriva Niederlande.

Die Fahrzeuge werden mit Batterien mit einer Gesamtkapazität von 615 kWh ausgestattet und stets im Depot per Stecker geladen. Als Reichweite gibt der Hersteller bis zu 350 Kilometer an. Wie der Name ie tram nahelegt ist das Design der E-Busse in Straßenbahn-Optik gehalten. Generell bietet Irizar das Modell in einer 10-, 12- und 18-Meter-Variante an.

irizar-emobility.com