Jahresendspurt: Erstmals mehr neue Elektro-Lkw als Diesel in China

Das geht aus Daten von CV World hervor, einer auf den Nutzfahrzeugmarkt spezialisierten chinesischen Website. Ausgewertet wurde dabei nicht der Absatz von Elektro-Lkw allein, sondern die Verkäufe von NEVs (New Energy Vehicle), die in China die voll- und teilelektrifizierten Stecker-Fahrzeuge (BEVs, PHEVs und EREVs) beinhalten. Demnach stieg der NEV-Anteil unter den neuen Schwerlast-Lkw in China im Dezember erstmals über 50 Prozent. Dies soll vor allem mit dem Auslaufen einer in China bis dato gewährten Eintauschprämie (bei Neukauf und gleichzeitiger Inzahlungnahme eines gebrauchten Fahrzeugs) zusammenhängen. Außerdem schreiben die Analysten von CV World, dass die Verbraucher damit rechneten, „dass 2026 zusätzliche Kaufsteuern für NEV-Fahrzeuge anfallen werden“.

Zwar legte auch der gesamte chinesischen Markt für Schwerlast-Lkw zu – im Jahresvergleich um 21 Prozent –, aber die NEVs wurden überproportional nachgefragt. Die insgesamt 231.100 neu zugelassenen NEV-Einheiten in 2025 repräsentieren ein Plus von 182 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dass der Dezember tatsächlich stark heraussticht, zeigt die Tabelle unten. So bedeuteten die 45.300 neuen NEVs zum Jahresende ein Wachstum um 198 Prozent gegenüber Dezember 2024 und um 62 Prozent gegenüber dem ebenfalls schon starken November.

Die Tabelle macht aber auch deutlich, dass die Zulassungen von NEVs seit Jahresbeginn recht konstant zugenommen haben. Auf einen in China saisonal bedingten schwachen Jahresstart folgten schnell NEV-Anteile am Gesamtmarkt um die 25 Prozent, ehe es im Herbst erst auf die 30-Prozent-Marke und im November sowie Dezember deutlich darüber hinaus ging.

Monat Verkaufte NEV-Schwer-Lkw NEV-Anteil Dezember 2024 15.200 22% Januar 2025 7.085 21% Februar 2025 8.171 17% März 2025 15.000 21% April 2025 15.800 23% Mai 2025 15.100 24% Juni 2025 18.000 26% Juli 2025 16.700 26% August 2025 17.800 27% September 2025 24.100 29% Oktober 2025 20.100 29% November 2025 28.000 36% Dezember 2025 45.300 54%

Quelle: CV World

Im Jahresschnitt errichte die NEV-Marktdurchdringung damit die erwähnten 29 Prozent. Im Jahr 2024 waren es noch 14 Prozent. Die Sondereffekte allein sind es also nicht. Vielmehr berichtet etwa das Portal CN EV Post, dass sich Elektro-Lkw inzwischen wirtschaftlich lohnen. So soll etwa Xia Nan, Vertriebsleiter für Nutzfahrzeuge bei China Batterieriesen CATL, jüngst vorgerechnet haben, dass NEV-Nutzfahrzeuge in China gegenüber Verbrennern über einen zehnjährigen Betriebszyklus rund 1,2 Millionen Yuan ( rund 146.000 Euro) einsparen können.

CATL gilt in China als wichtiger Treiber zur Elektrifizierung im Nutzfahrzeugsektor. Das Unternehmen hat Mitte 2024 mit Tectrans (früher Tianxing) eine Markenlinie für Nutzfahrzeug-Batterien eingeführt. Außerdem hat CATL inzwischen auch ein Wechselbatterie für Lkw auf den Markt gebracht, die sich an Stationen in wenigen Minuten austauschen lassen. Das Unternehmen prognostizierte bereits Mitte 2025, dass die Nutzfahrzeug-Branche innerhalb der nächsten drei Jahre eine Elektrifizierungsrate von 50 Prozent erreichen könnte.

Das ICCT berichtete 2025 übrigens, dass sich in China die fünf größten Truck-Hersteller 75 Prozent des Diesel-Lkw-Markts teilen. Im Einzelnen FAW, Dongfeng Motor, Foton-Daimler, Shaanxi Auto und Sinotruk/CNHTC. Fokussiert man auf emissionsfreie Lkw, entfallen auf die fünf größten Hersteller laut dem ICCT auch schon 61 Prozent Marktanteil. Dieses Quintett besteht aus XCMG, SANY, FAW, Shacman und Yutong. „Dies deutet darauf hin, dass der Markt für emissionsfreie schwere Lkw einen ähnlichen Reifegrad erreicht wie der Markt für verbrennungsmotorisch betriebene Lkw, wobei die führenden Erstausrüster einen wachsenden Anteil des Marktes beherrschen“, schlussfolgerten die Autoren im vergangenen Mai.



cnevpost.com