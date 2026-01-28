Ford Explorer und Capri bekommen neue LFP-Batterie

Konkret geht es dabei um die kleine Batterie, die Ford als „Standard Range“ bezeichnet. Dabei hat es sich bisher um die 52-kWh-Batterie mit NMC-Zellen gehandelt, wie sie etwa auch aus einem VW ID.4 bekannt ist. Ford hat die Batterie mit der gesamten MEB-Antriebsplattform für seine beiden in Köln gebauten Elektromodelle bei den Wolfsburgern eingekauft. Mit der „Standard Range“-Batterie war der Explorer ab einem Listenpreis von 39.900 Euro und der Capri ab 42.400 Euro erhältlich. In Deutschland bleiben die Listenpreise auch nach dem Batterie-Update gleich.

Jetzt scheint MEB-Kunde Ford die lange erwartete Einführung der LFP-Batterien in den Modularen Elektrobaukasten als erste Marke zu erhalten. „Für die günstigsten Modelle der Standard Range wird eine neue Batterieoption und ein verbesserter Elektromotor eingeführt“, so Ford Europa. „Diese Verbesserungen bieten Kunden mit kleinerem Budget mehr Freiheit und Fahrspaß und sorgen neben mehr Leistung und Drehmoment auch für eine höhere Reichweite und Flexibilität.“

Es wird zwar ausdrücklich bestätigt, dass es sich dabei um LFP-Zellen handelt, „ein häufigeres Aufladen auf maximale Kapazität“ ermöglicht – gemeint ist damit, dass LFP-Zellen das regelmäßige Laden auf 100 Prozent besser verkraften als NMC-Zellen. Den Energiegehalt der neuen Batterien nennt Ford Europa nicht, nur die neuen WLTP-Reichweiten – wo natürlich neben der Batteriegröße auch die Effizienz des neuen Antriebs eine Rolle spielt.

Ford Österreich und später auch Ford Deutschland werden da in ihren Mitteilungen konkreter: Der LFP-Akku soll einen nutzbaren Energiegehalt von 58 kWh bieten, also sechs Kilowattstunden mehr als bisher. Damit bietet der künftig kleinste MEB-Akku den gleichen Energiegehalt wie die ursprüngliche mittlere Version: Der VW ID.3 Pro ist einst auch mit 58 kWh netto (62 kWh brutto) gestartet.

Explorer Standard Range alt Explorer Standard Range neu Antrieb RWD RWD Leistung 125 kW 140 kW Drehmoment 310 Nm 350 Nm Beschleunigung 8,7 s 8,0 s Höchstgeschwindigkeit 160 km/h 160 km/h WLTP–Reichweite 378 km 444 km Batteriekapazität 52 kWh 58 kWh Ladeleistung DC 145 kW 110 kW Ladezeit DC 10-80% 25 min 28 min Preis 39.900 Euro 39.900 Euro

In beiden Ford-Modellen soll im Vergleich zum 52-kWh-Akku die Reichweite um bis zu 70 Kilometer steigen. Der Explorer „Standard Range“ wird jetzt mit 444 Kilometern nach WLTP angegeben, während der etwas aerodynamischere Capri mit dem LFP-Akku auf 464 Kilometer mit einer Ladung kommt – eine Steigerung von bis zu 17 Prozent. „Reichweiten jenseits der 400 Kilometer nehmen viele Kunden als beruhigenden Wert wahr, der eine psychologisch wichtige Schwelle überspringt“, so Ford. Zum Vergleich: Bisher liegt der Explorer Standard Range je nach Ausstattung bei 352 bis 378 Kilometern. Die maximale Ladeleistung der LFP-Akkus liegt bei 110 kW, der Standard-Ladevorgang von zehn auf 80 Prozent soll 28 Minuten dauern. Damit bleiben die LFP-Akkus zwar unter einer halben Stunde Ladezeit, können aber nicht ganz an die Performance der alten NMC-Batterie anknüpfen: Diese konnte mit 145 kW in der Spitze in 25 Minuten geladen werden.

Zudem wird der in dieser Version bisher 125 kW starke Elektromotor durch ein 140-kW-Aggregat ersetzt. Das maximale Drehmoment von 350 Nm lässt darauf schließen, dass der bisherige APP310 von VW durch den neuen APP350 ersetzt wird. Das Plus bei Drehmoment und Leistung soll „eine schnellere Beschleunigung und ein dynamischeres Fahrerlebnis“ ermöglichen. Konkret können sowohl der Explorer als auch der Capri in der Basisversion in 8,0 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h beschleunigen – fast eine Sekunde schneller als bisher. Die Anhängelast beim „Standard Range“ beträgt 1.200 Kilogramm.

„Die kontinuierliche Verbesserung ist ein Eckpfeiler unserer Produktpolitik. Indem wir die verfügbaren Technologien optimal einsetzen, können wir unseren Kunden ein noch besseres Fahrerlebnis bieten“, erklärt Jon Williams, General Manager Ford Blue und Model e Europa. „Die größeren Reichweiten, die flexibleren Lademöglichkeiten und noch mehr Fahrspaß mit Capri und Explorer werden noch mehr Menschen Motivieren, auf eine Elektroauto umzusteigen.“

Keine Änderung gibt es bei der Extended-Range-Version des Explorer und Capri: Hier bleibt es bei dem 79-kWh-Akku von VW und dem APP550 genannten Elektromotor mit 210 kW Leistung – die Reichweite des Explorer beträgt dann bis zu 602 Kilometer nach WLTP, der Capri wird mit 627 Kilometern angegeben. Mit dieser Batterie gibt es auch den 250 kW starken Allradantrieb und bis zu 1,8 Tonnen Anhängelast.

ford.com (Mittelung Ford Europa), ford.com (Mittelung Ford Deutschland), ford.com (Mittelung Ford Österreich)