VW-Markenchef Schäfer bestätigt MEB+ für 2026

Dem Magazin „Autocar“ erklärte VW-Markenchef Thomas Schäfer, dass die Einführung des MEB+ planmäßig 2026 mit dem VW ID.2 beginnen und danach auch in anderen Elektromodellen der Marke Einzug halten soll. „Die Umstellung auf MEB Plus erfolgt im nächsten Jahr, wir werden Cell-to-Pack-Batteriesysteme mit LFP einführen“, so Schäfer. Und weiter: „Die Einführung wird mit dem ID. 2 beginnen und dann auf die anderen Modelle ausgeweitet werden. Alles läuft nach Plan. Wir werden den MEB+ in allen Modellen einführen, einschließlich ID.3, ID.4 und ID.7.“



Zur Einordnung: Der sogenannte MEB+ soll die elektrische Modellpalette von VW bis zum – ohnehin verspäteten – Start der Plattform SSP frisch halten. Es handelt sich bei der Plattform konkret um eine milliardenschwere Erweiterung des aktuellen MEB-Baukastens. Im September 2024 meldete jedoch das „Manager Magazin“ unter Verweis auf eigene Recherchen, dass Volkswagen erwägt, die Investitionen in der nächsten Mittelfristplanung um rund 20 Milliarden Euro zu kürzen. Und zu den Projekten, die zur Kurskorrektur offenbar hinterfragt wurden, gehörte dem damaligen Bericht zufolge die Auffrischung des Elektro-Baukastens MEB, die ab 2026 ihre Wirkung entfalten sollte. Wie das „Manager Magazin“ seinerzeit weiter schrieb, präferierte wohl vor allem Finanzchef Arno Antlitz mit Blick auf die Zahlen, dass „irgendwann ab 2028“ direkt die ersten Fahrzeuge der SSP auf die Fahrzeuge des MEB folgen.

Dazu kommt es nun wohl nicht. Schäfer bestätigt den MEB+ für 2026 und auch die Verwendung von LFP-Zellen für das MEB+-Debütmodell ID.2. Hintergrund ist, dass LFP-Zellen in der Branche als essenziell gelten, um die Kosten der Elektroautos im preissensiblen Segment zu senken. Und Volkswagen hat vor, beim kommenden ID.2 und den weiteren Ablegern mit einer 25.000-Euro-Basisversion aufzutrumpfen.

Gegenüber Autocar präzisierte Schäfer, dass VW die Cell-to-Pack-Batteriesysteme mit LFP kommendes Jahr einführe und dass diese ein großer Fortschritt in Bezug auf die Kosten und die Leistung seien. Die LFP-Batterien werden von der neuen Batteriefabrik des Volkswagen-Konzerns in Salzgitter geliefert, die auch die NMC-Akkus der aktuellen Generation in kleinerem Maßstab produzieren wird, bis diese auslaufen.

autocar.co.uk