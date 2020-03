Neuer Schnellladepark mit 20 Ladepunkten an der A7

Am 24-Total-Autohof Lutterberg (A7 Kassel-Göttingen) wurde am Freitag ein großer Schnellladepark eröffnet, an dem 20 Elektroautos gleichzeitig geladen werden können. Der Großteil der Ladepunkte ist jedoch nur für Tesla-Fahrer zugänglich.

Konkret besteht der neue Ladepark aus 16 Superchargern der 2. Generation von Tesla und vier HPC-Säulen von Ionity. Zudem ist bereits die Vorinstallation vorhanden, um bei Bedarf zwei weitere Ionity-Säulen installieren zu können. Der Ladepark ist eine Zusammenarbeit von Tesla, Ionity und der in Regensburg ansässigen „24-Autohof-Kette“.

Ein Sprecher von Tesla betonte bei der virtuell abgehaltenen Eröffnung die „strategisch optimale Lage“ des Autohofs. „Lutterberg unterstützt durch seine zentrale Lage sowohl die wichtige Verkehrsachse Nord-Süd, wie beispielsweise die Strecke Frankfurt-Hamburg, als auch Langstreckenreisen von West- nach Ostdeutschland“, so der Tesla-Vertreter. Mit den Supercharger-Stalls der zweiten Generation sind Ladeleistungen von bis zu 150 kW möglich, die Säulen sind jeweils mit einem CCS- und einem Typ-2-DC-Stecker ausgerüstet.









Ionity setzt an dem Standort vorerst vier 350-kW-Ladesäulen von Tritium ein, die wie bei Ionity üblich nur über einen CCS-Anschluss verfügen. „Die 350-kW-Technologie ermöglicht bei entsprechender Ladekapazität der Batterie eine drastische Reduzierung der Ladezeiten auf bis zu vier Minuten pro 100 Kilometer“, sagt Christoph Strecker, Rollout-Manager für die DACH-Region bei Ionity.

Alexander Ruscheinsky, Geschäftsführer und Eigentümer der 24-Autohof-Kette, betonte bei der Eröffnung, dass er Autohöfe für die beste Location solcher teurer Schnelllade-Parks hält. „Diese liegen an Autobahnausfahrten und können daher von beiden Autobahnseiten und zusätzlich aus dem Umland angefahren werden, sind also dreimal effizienter als einseitig an der Autobahn liegende Raststätten“, so Ruscheinsky. Damit könne eine höhere Auslastung gewährleistet werden.

Der französische Mineralölkonzern Total, der die Tankstelle auf dem Autohof betreibt, ist an dem Schnellladepark nicht beteiligt. Dabei plant auch Total Deutschland rund 200 Schnellladepunkte an knapp 70 Standorten zu errichten. Die ersten deutschen Stationen sollen an den Autohöfen Barsinghausen, Weißenfels, Osterfeld und Alsfeld sowie in Kirchheim Teck entstehen.

24-autohof.de