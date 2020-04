Video: Schnellladeparks in Lutterberg und am Kreuz Hilden

Im neuesten Video aus unserem Studio in Brandenburg stellen wir zwei hochspannende Projekte vor: Das ist zum einen der neue Schnellladepark mit 20 DC-Ladepunkten am Autohof Lutterberg an der A7. Und zum anderen gibt’s ein aktuelles Update von der Baustelle des Seed&Greet-Ladeparks von Roland Schüren am Kreuz Hilden.

Jene Anlage an der A7 in Niedersachsen zwischen Kassel und Göttingen wurde kürzlich als „MEGA-ELEKTROLADEPARK in Europa Dimension“ offiziell eröffnet. Wir zeigen einen Clip der 24-Autohof-Kette, in dem die Macher ihren Ladepark mit 16 Tesla-Superchargern und vier HPC- Stationen von Ionity vorstellen.

Im zweiten Teil der Sendung gibt’s dann wie versprochen einen aktuellen Blick auf die Baustelle von Roland Schüren am Kreuz Hilden, wo in der Endausbaustufe mal über 60 Schnellladeplätze stehen sollen – 40 von Tesla und 22 von Fastned! Antonio Zeidler vom DANZEI Blog hat exklusiv für uns auf der Baustelle gedreht. Und Roland Schüren erklärt, warum hinter dem Projekt „Seed&Greet“ gelebte Sektorenkopplung steht. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Sendung!