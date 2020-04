Brennstoffzellen-Lkw von VDL im Praxistest

Vor einigen Tagen ist ein 27-Tonnen-Lkw von VDL mit Brennstoffzellenantrieb in seinen ersten Praxiseinsatz im Rahmen des EU-finanzierten Projekts „H2Share“ in den Niederlanden gestartet.

Das deutsche Unternehmen Wystrach hat für das Projekt eine mobile Wasserstofftankstelle mit niedrigem Energieverbrauch entwickelt, die den Wechselbrücken-Lkw zu seinen Vorführ-Stationen begleitet.

Der Schwerlast-Lkw mit Brennstoffzelle kommt bei dem auf emissionsfreie Transporte spezialisierten Logisitker Breytner in Schelluinen zum Einsatz. Mit dem VDL-Truck sollen unter anderem Verkaufsfilialen beliefert werden. Breytner hofft, in dem auf drei Monate angesetzten Test herauszufinden, wie in welchen logistischen Prozessen der Wasserstoff-Lkw am effizientesten eingesetzt werden kann.

„Es ist toll, zu den wenigen Logistikern weltweit zu gehören, die einen Wasserstoff-Truck im Alltag erproben können“, sagt Maria-José Baartmans von Breytner. „Das liefert unseren Kunden und uns wertvolle Kenntnisse über emissionsfreie Transportlösungen und es trägt dazu bei, die nächsten Schritte zu einem nachhaltigen Transportwesen zu machen.“

– ANZEIGE –

Nach seinem Einsatz in Schelluinen soll der Brennstoffzellen-Lkw bei weiteren Unternehmen getestet werden, derzeit sind sechs Stationen in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Frankreich geplant. Um den Lkw an allen Stationen einsetzen zu können, ohne auf stationäre Wasserstofftankstellen angewiesen zu sein, hat Wystrach eine mobile Wasserstofftankstelle mit niedrigem Energiebedarf entwickelt.

Das Unternehmen aus Weeze hat der Mitteilung zufolge bereits eine steigende Nachfrage nach ganzheitlichen Betrachtungen von Mobilitätslösungen registriert. „Hersteller von Lkw, Zügen, Bussen und sogar Staplern haben Interesse an wasserstoffbetriebenen Systemen samt Betankungslösung“, sagt Wolfgang Wolters, Geschäftsführer von Wystrach. „Das ‚H2Share’-Projekt ist deshalb ein wichtiges Modellprojekt für diese zukunftsweisenden Anwendungen.“









Ziel des mit 1,69 Millionen Euro geförderten „H2Share“-Projekts ist es, die Entwicklung eines Marktes für emissionsfreie Schwerlastfahrzeuge mit Wasserstoffantrieb zu fördern und praktische Erfahrungen in verschiedenen Regionen Nord-West- Europas zu sammeln. Mit dem Einsatz des VDL-Lkw wollen die Partner beweisen, dass die Wasserstofftechnologie „für den Einsatz in Schwerlastanwendungen unter realen Bedingungen geeignet“ sei.

Quelle: Info per E-Mail