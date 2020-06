Cork flottet 76 E-Autos ein

Die irische Stadt Cork hat 76 Elektrofahrzeuge als Ersatz für Verbrenner in Betrieb genommen. Die Renault Kangoo Z.E., Nissan Leaf und Hyundai Kona werden von Mitarbeitern der Stadt aus den Bereichen Straßen- und Wohnungsinstandhaltung, Parkverwaltung und Abfallentsorgung genutzt.

Zwei der Fahrzeuge sollen als Poolfahrzeuge für Mitarbeiter des Rathauses zur Verfügung stehen. Laut der Stadt handelt es sich in Cork um die nun größte emissionsfreie Flotte des Landes. Der Austausch der Flotte konnte innerhalb weniger Monate umgesetzt werden, da die Stadt Cork die Fahrzeuge nur least und nicht gekauft hat. Bei den auslaufenden Leasingverträgen war es einfacher, die Fahrzeuge durch elektrifizierte Modelle zu ersetzen.

Zuvor lief über mehrere Monate ein Feldversuch, um die Bedürfnisse der Fahrzeuge kennen zu lernen und sich und die Mitarbeiter auf die neuen Dienstwagen vorbereiten zu können. „Als ich herausfand, dass wir Elektroautos fahren würden, war meine Hauptsorge, dass sie alle fünf Minuten angeschlossen werden müssen und man nicht weit kommt“, sagt einer der Testfahrer laut irischen Medien. „Aber nachdem du sie ein paar Wochen gefahren hast, wurde diese Angst bald gelindert. Meistens lädst du sie ein- oder zweimal pro Woche auf und das war’s auch schon.“

Cork City Council has replaced its diesel and petrol vans and cars with a fleet of 76 new electric vehicles. The changeover will make it the biggest local authority zero emissions fleet in the country. | Read: https://t.co/3CgusjbBkT pic.twitter.com/LrUErJMuRe

— RTÉ News (@rtenews) June 7, 2020