GM nennt weitere Modelle der E-Offensive

General Motors hat seinen jährlichen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht, in dem sich auch nähere Details zu den 20 Elektro-Modellen finden, die GM für seine Marken bis zum Jahr 2023 plant.

So sind für Cadillac, die wie berichtet zur führende Elektro-Marke von GM werden soll, neben dem bereits angekündigten Lyriq vier weitere Elektro-SUV geplant. Dabei soll es sich um mindestens ein unterhalb des Lyriq angesiedeltes E-SUV handeln, die anderen drei Modelle sollen größer werden. Das größte E-SUV soll über drei Sitzreihen verfügen und das Elektro-Pendant zum Cadillac Escalade bilden. Zudem soll mit dem Celestiq eine „super-exklusive“ E-Limousine aufgelegt werden.

Ebenfalls neu in den Plänen sind ein elektrischer Pickup-Truck und ein „mittelgroßes“ E-SUV für die Marke Chevrolet, zwei elektrische Buick-SUV und ein SUV-Ableger des geplanten E-Pickup GMC Hummer EV. Bei dem „mittelgroßen SUV“ dürfte es sich laut „Carscoops“ um einen US-Ableger der China-Stromer Buick Velite 7 und Chevrolet Menlo EV handeln.

In dem Nachhaltigkeitsbericht bestätigte GM abermals, dass die E-Offensive trotz der Corona-Pandemie im Zeitplan sei. Zuvor hatte der Konzern die für April bzw. Mai angesetzten Präsentationen des GMC Hummer EV und Cadillac Lyriq verschieben müssen. Diese sollen noch dieses Jahr nachgeholt werden.

– ANZEIGE –

Während etwa beim GMC Hummer EV bekannt ist, dass zumindest der E-Pickup (und damit vermutlich auch das SUV) in Detroit-Hamtramck gebaut werden soll, steht bei vielen der angekündigten Modellen noch nicht fest, wo sie gebaut werden sollen. Da die 20 Modelle bereits in knapp drei Jahren auf dem Markt sein sollen, müssen auch bald die Werke für die E-Fahrzeuge und die Ultium-Batterien vorbereitet werden. Selbst beim Cadillac Lyriq, der wohl 2021 in den Verkauf gehen soll, gibt es noch keine gesicherten Informationen über den Produktionsstandort.

Im Mai hatte Ken Morris, Vice President für elektrische und autonome Fahrzeuge, das Ziel ausgegeben, bis Mitte des Jahrzehntes in den beiden größten Märkten Nordamerika und China eine Million Elektrofahrzeuge pro Jahr verkaufen zu wollen.

Den angekündigten Verkaufszielen stehen aber weniger optimistische Berichte gegenüber. Ende März hatte Reuters unter Berufung auf interne Dokumente geschrieben, dass die E-Planungen bei GM und Ford tatsächlich deutlich geringer seien, als beide Konzerne öffentlich angeben. Statt von einer Million E-Autos war dort für das Jahr 2026 von 320.000 intern geplanten E-Fahrzeugen die Rede – für Ford und GM zusammen.

carscoops.com, freep.com, gmsustainability.com (PDF, ab S. 39)