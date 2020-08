BYD liefert 30 weitere E-Busse nach Madrid

BYD wurde vom ÖPNV-Betreiber EMT Madrid mit der Lieferung von 30 weiteren Elektrobussen beauftragt. 15-E-Busse hatte BYD bereits im Mai in die spanische Hauptstadt überstellt.

Die 30 rein elektrischen 12-Meter-Elektrobusse sollen im kommenden Jahr geliefert werden. Ausgewählt wurde BYD von EMT auf Grundlage mehrerer Betriebsparameter, darunter u.a. die Reichweite, Wartungskosten oder auch die Herstellergarantie.

Seit Mai sind bereits 15 E-Busse in der spanischen Hauptstadt unterwegs. Diese E-Busse ersetzten bis dato eingesetzte Dieselbusse und gingen auf der Linie 52 zwischen der Puerta del Sol und Santamarca in Betrieb. Trotz der aufgrund der Corona-Pandemie bedingten Sperrmaßnahmen sind diese 15 Exemplare laut BYD erfolgreich im Einsatz.

Die Umstellung ist Teil des Plans, bis 2022 alle Dieselbusse in der Flotte von Empresa Municipal de Transportes (EMT) auszumustern. Bis zum Jahr 2027 soll die EMT-Busflotte zu einem Drittel aus Elektrobussen und zu zwei Dritteln aus Bussen mit Gas-Antrieben bestehen. Derzeit umfasst die Flotte vom EMT 2.100 Fahrzeuge – es geht also um rund 700 Elektrobusse in den kommenden Jahren.

Der ÖPNV-Betreiber aus Madrid setzt dabei auf mehrere Bus-Hersteller. Im Februar hatte EMT die erste „Línea Cero“ eingeweiht, die ausschließlich von Elektrobussen bedient wird – und zwar mit Fahrzeugen des spanischen Herstellers Irizar. Im März folgte eine zweite „Línea Cero“.

bydeurope.com