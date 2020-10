Prime Planet will ab 2022 Batterien für Hybride fertigen

Prime Planet Energy & Solutions, das Batterie-Joint-Venture von Toyota und Panasonic, baut Kapazitäten zur Produktion von Akkus für Hybridfahrzeuge auf. Vor diesem Hintergrund errichtet das Gemeinschaftsunternehmen eine Produktionslinie für prismatische Lithium-Ionen-Batterien.

Die neue Linie wird in der bestehenden Panasonic-Fabrik in der japanischen Präfektur Tokushima installiert und soll 2022 in Betrieb gehen. Prime Planet Energy & Solutions spricht in einer kurzen Mitteilung davon, sich den Platz in der Panasonic-Fabrik „zu leihen“ und auf der Produktionslinie künftig pro Jahr Akkus für rund 500.000 Hybridfahrzeuge fertigen zu wollen. Es handelt sich um das erste konkrete Vorhaben des Gemeinschaftsunternehmens, das 2019 angekündigt und im April dieses Jahres offiziell gegründet wurde.

Prime Planet Energy & Solutions strebt die Entwicklung neuer Batterien mit verbesserten prismatischen Zellen für E-Autos an. Darüber hinaus will das Unternehmen auch an Festkörper-Batterien arbeiten. Beliefert werden soll nicht nur Toyota, sondern auch Dritte. In früheren Berichten wurden die japanischen Autobauer Mazda, Daihatsu, Subaru und eventuell auch Honda als potenzielle Abnehmer genannt.

Prime Planet hat zwei Unternehmenssitze, einen in Tokio und einen in Kansai. Die Anzahl der Mitarbeiter bezifferte der Batteriehersteller Anfang des Jahres mit rund 5.100, davon 2.400 bei einer Tochterfirma in China. In der aktuellen Mitteilung ist dagegen von rund 5.600 Mitarbeitern die Rede. Toyota hält mit 51 Prozent die Mehrheit an dem Joint Venture und stellt mit Hiroaki Koda auch den „Representative Director“ und Präsident.

