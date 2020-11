NRW: Roadmap soll Wasserstoff-Industrie ankurbeln

Pinkwart fordert daher, dass der Aufbau eines Wasserstofftransportnetzes zügig in den Regulierungsbereich des Energiewirtschaftsgesetzes aufgenommen werden müsse. „Dazu haben wir am vergangenen Freitag einen Bundesratsbeschluss herbeigeführt, der notwendige gesetzliche Änderungen enthält“, so der Minister. „Der Bund muss jetzt liefern.“ wirtschaft.nrw

Allerdings verweist das Wirtschaftsministerium auch auf die Grenzen: In der Mitteilung wird eine Erhebung des Forschungszentrums Jülich zitiert, wonach der Wasserstoffbedarf in Nordrhein-Westfalen bis 2050 auf 104 Terawattstunden pro Jahr steigen werde. „18 Terawattstunden davon können hier erzeugt werden“, so das Wirtschaftsministerium. Heißt auch: 86 Terawattstunden oder über 82 Prozent des Bedarfs müssen importiert werden. Die Landesregierung strebe daher „weitere internationale Partnerschaften“ an.

