Vertrag verlängert: ioki-Shuttles auch 2021 in Hamburg

Unterdessen haben mit Hilfe von ioki mehrere On-Demand-Ableger in anderen Städten ihren Dienst aufgenommen, etwa in Krefeld und Darmstadt . Ab Mitte Dezember soll als Teil des Förderprojekts „RealLabHH“ ein weiteres Angebot im Hamburger Umland starten, konkret in Ahrensburg, Stormarn und Winsen. ioki ist eine 100-prozentige Tochter der deutschen Bahn. Sie wurde 2017 als Marke für On-Demand-Mobilität gegründet. ioki.com

Als Ergänzung zum Öffentlichen Nahverkehr sind 20 elektrifizierte ioki-Shuttles in den Stadtteilen Lurup, Osdorf und Billbrook unterwegs. Das soll auch im kommenden Jahr so bleiben. „Innovative Mobilitätsangebote wie ioki Hamburg tragen dazu bei, dass mehr Menschen auf den ÖPNV umsteigen und auf ein eigenes Auto verzichten. „Wir freuen uns, dass wir den Fahrgästen in Lurup, Osdorf und Billbrook diesen flexiblen Shuttle-Service auch weiterhin ermöglichen können “, äußert Toralf Müller, Geschäftsführer der VHH.

– ANZEIGE –

Coperion rotary valves for continuous production of battery materials. Reliable process technology solutions that secure a consistently high product quality: The rotary valve series ZZB is specifically designed for challenging and hard-to-handle materials in continuous production processes. www.coperion.com/battery-materials