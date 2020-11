Bochum: Zweite Akku-Wechselstation von Swobbee

In unmittelbarer Nähe zu ihrem Verwaltungsgebäude haben die Stadtwerke Bochum eine Akku-Wechselstation von Swobbee für den Einsatz im innerbetrieblichen Elektroroller-Sharing aufgestellt und eröffnet. Es handelt sich bereits um die zweite Swobbee-Station in Bochum.

Bereits seit Anfang des Jahres steht eine Swobbee-Akkuwechselstation an der Hochschule Bochum, wo sie im Rahmen des E-Scooter-Projekts BObby genutzt wird. Nun haben die Stadtwerke an ihrem Sitz nahe des Hauptbahnhofs eine weitere Wechselstation aufgestellt. Nicht zufällig, denn beide Anwendungen stehen in einem Zusammenhang: Der zweite Standort ist ebenfalls Teil des Forschungsprojekts, in dessen Rahmen Elektromobilität in innerbetrieblichen Sharing-Systemen in einem Reallabor erprobt wird.

Mitarbeiter der Stadtwerke und der Hochschule können im Zuge des Projekts auf Elektroroller von Kumpan zurückgreifen. Durch die zweite Wechselstation erweitert sich das Testareal nun deutlich. Ziel des Forschungsprojekts ist der Aufbau eines effizienten und umweltverträglichen E-Roller-Sharings für Bochum sowie die Entwicklung einer nachhaltigen, solarbetriebenen Akku-Wechselstation für die Akkus der Elektroroller.

„Wir freuen uns, dass mit der zweiten Swobbee-Station das innovative BObby-Sharingprojekt in Bochum in die nächste Phase geht“, äußert Tobias Breyer, COO von Swobbee. „In urbanen Räumen ist Sharing mit Elektro-Kleinfahrzeugen wie E-Rollern ein nachhaltiger, zukunftsfähiger Mobilitätsansatz.“ Das intelligente Battery Swapping System von Swobbee könne Effizienz und Nachhaltigkeit solcher Lösungen steigern. Stadtwerke seien dabei mit ihren Kompetenzen und Infrastrukturen im Bereich Energie die idealen Anbieter, so Breyer. „Mit diesem Projekt stellen die Stadtwerke Bochum ihren Pioniergeist unter Beweis.“

Die Swobbee GmbH konzentriert sich auf nach einer kürzlichen Neustrukturierung der Firma nun ausschließlich auf Lösungen im Bereich Battery-as-a-Service (BaaS). War die Aufstellung von Batterie-Wechselstationen anfänglich auf den Raum Berlin begrenzt, will das Unternehmen nun zunehmend in weitere Städte expandieren.

pressebox.de