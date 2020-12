VW ID.3 künftig mit mehr DC-Ladeleistung und Reichweite?

Der VW ID.3 wird laut einem britischen Medienbericht im kommenden Jahr einige Upgrades erhalten. So soll die Ladeleistung gegen Mitte 2021 auf 130 und zum Jahresende 2021 auf 170 kW gesteigert werden. Geplant sein soll auch eine moderate Reichweitensteigerung bis Ende nächsten Jahres.

Das geht aus einem Bericht des Portals „Autocar“ hervor, das allerdings keine konkreten Quellen für die Neuigkeiten nennt. Aktuell kann der ID.3 je nach Batteriegröße (45, 58 oder 77 kWh) an DC-Ladegeräten mit bis zu 50, 100 oder 125 kW geladen werden. Sollten sich die Angaben aus dem Bericht bestätigen, sind künftig schnellere Ladevorgänge per HPC möglich.

Gleichzeitig soll sich die Reichweite des Kompaktstromers dank Verbesserungen bei der Software, beim Wärmemanagement und bei den Batteriezellen bis Ende 2021 vergrößern. „Autocar“ nennt als Beispiel zusätzliche 24 Meilen, also rund 38 Kilometer, beim ID.3 Pro S mit 77-kWh-Batterie.

In Deutschland sind inzwischen bekanntlich immer mehr Versionen des ID.3 erhältlich. So bietet VW seit November unter anderem eine neue Basisversion an: Der ID.3 Pro mit 58-kWh-Akku ist vor Abzug des Umweltbonus ab 34.112,77 Euro (inkl. 16% MwSt.) erhältlich. Auch der ID.3 Pro S ohne die „Tour“-Ausstattung ist inzwischen verfügbar. Alle Details dazu haben wir in einem früheren Bericht zusammengefasst.

Unterdessen verdichten sich auch die Hinweise auf ein Marktdebüt des ID.3 in China. Nachdem kürzlich durchsickerte, dass VW den bisher nur in Europa angebotenen ID.3 ab Ende 2021 auch dort auf den Markt bringen will, berichteten chinesische Medien vor einigen Tagen, dass der ID.3 analog zum ID.4 sowohl von FAW-Volkswagen als auch von SAIC Volkswagen produziert werden soll.

autocar.co.uk