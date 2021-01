EnBW bindet Fastned-Ladepunkte ein

EnBW und Fastned haben eine Roamingvereinbarung geschlossen: Über das „Hypernetz“ des deutschen Energieversorgers können die Kunden zu gewohnten Konditionen nun auch auf die Ladepunkte des niederländischen Schnelllade-Anbieters in Deutschland, den Niederlanden und in der Schweiz zugreifen.

Wie EnBW mitteilt, soll auch an den Fastned-Ladepunkten der übliche Preis je Kilowattstunde gelten. Im Standard-Tarif ohne monatliche Gebühren sind das für DC-Ladevorgänge 0,49 €/kWh, bei AC-Ladepunkten 0,39 €/kWh. Im vergünstigten Tarif für 4,99 Euro pro Monat (oder kostenlos für ADAC-Mitglieder, Hyundai-Fahrer bzw. Strom- oder Gas-Kunden der EnBW) sind es noch 0,29 €/kWh AC und 0,39 €/kWh DC.

Für diese Tarife müssen sich die Kunden aber registrieren und ein Zahlungsmittel hinterlegen. Ad-Hoc-Lader ohne Registrierung zahlen bei EnBW neuerdings 0,69 €/kWh und dazu sechs Cent pro Minute – nicht wie bei den anderen Tarifen als Blockiergebühr nach einer gewissen Ladedauer, sondern ab Start des Ladevorgangs. In diesem Fall ist an den Fastned-Ladepunkten das Laden über Fastned selbst günstiger, die Niederländer verlangen 0,59 €/kWh.

Guten Tag! As of today you can start using your 💳 EnBW charge card at all Fastned charging stations. Welcome all EnBW card users!

DE- Ab heute kannst Du auch Deine 💳 EnBW- Ladekarte an allen Fastned- Schnelladestationen nutzen! Willkommen an alle EnBW- Ladekarten Nutzer! pic.twitter.com/ADdcMEVT9e

— Fastned (@Fastned) January 25, 2021