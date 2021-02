Yutong liefert 55 E-Busse in Dänemark aus

Der ÖPNV-Betreiber Keolis hat 55 E-Busse vom chinesischen Hersteller Yutong erhalten. Die Fahrzeuge sollen für zwei Projekte in Dänemark eingesetzt werden. Zudem hat Keolis einen weiteren Auftrag aus Frankreich erhalten.

Von den 55 vollelektrischen Bussen sollen 35 ab Juni 2021 im Großraum Kopenhagen unterwegs sein, die restlichen 20 E-Busse sind für die Stadt Odense vorgesehen und sollen dort bereits im Frühjahr unterwegs sein. Keolis hatte die Fahrzeuge bei Yutong bestellt, nachdem der Betreiber 2020 die beiden Aufträge gewonnen hatte. Der Einsatz in Kopenhagen startet erst später, da dort noch ein neues Depot samt Ladeinfrastruktur fertiggestellt werden muss – bis dahin werden die Busse in Odense geparkt. Dort sollen schon die Ticket- und Bus-IT-Systeme installiert werden.

Die Zwölf-Meter-Solobusse von Yutong wurden in China gebaut und sind inzwischen in Dänemark angekommen. Die Fahrzeuge bieten bis zu 62 Passagieren Platz und sollen eine Reichweite von bis zu 350 Kilometern im Idealfall bieten.

Der Verwaltungsrat der Île-de-France Mobilités, der öffentlichen Verkehrsbehörde der Region Paris Île-de-France, hat Keolis mit dem Betrieb und die Wartung von zwei Busnetzen im Departement Yvelines beauftragt. Dabei sollen neben 150 Erdgas-Bussen auch 40 rein elektrische Busse zum Einsatz kommen. Welches Modell Keolis für den Auftrag in Frankreich einsetzen will, ist derzeit noch nicht bekannt.

