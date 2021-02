Norwegische Firma plant „Gigafabrik“ für Schiffs-Brennstoffzellen

Das norwegische Unternehmen Teco 2030 plant Norwegens erste „Gigafabrik“ für Brennstoffzellen zum Einsatz in Schiffen. Dort sollen Brennstoffzellen mit einer Leistung von 1,2 Gigawatt pro Jahr produzieren werden.

Teco 2030 gehört zur Teco Maritime Group und möchte die Anlage in Ostnorwegen errichten, wahrscheinlich in den Landkreisen Viken, Vestfold oder Telemark. Das Unternehmen prüfe potenzielle Standorte, heißt es in einer Mitteilung. Die Fabrik soll 500 Arbeitsplätze schaffen. Der Investitionsbedarf wird von Teco 2030 mit 100 Millionen Euro über einen Zeitraum von rund zehn Jahren beziffert.

Die Entwicklung von Brennstoffzellen erfolgt in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Ingenieurbüro AVL, das auch zur Planung und zum Bau der Fabrik beitragen soll. Teco 2030 wird nach eigenen Angaben eine marine Wasserstofflösung liefern, die effizienter, kompakter und langlebiger ist als Brennstoffzellen, die auf modifizierten Fahrzeugstapeln basieren. Es ist geplant, die Brennstoffzellenproduktion im Jahr 2022 aufzunehmen.

Auf seiner Website gibt Teco 2030 an, ein maritimes Brennstoffzellen-Modul mit 400 kW Leistung entwickelt zu haben. Drei dieser Module mit PEM-Brennstoffzellen sollen zu einem System mit 1,2 Megawatt Leistung kombiniert werden. Dieses BZ-System soll dann ein ähnliches Ansprechverhalten wie ein gleich starkes Diesel-Aggregat bieten, dabei aber deutlich kleiner sein.

Neben AVL hat Teco 2030 bereits Partnerschaften wie dem österreichischen Stromunternehmen Verbund, der niederländischen Binnenschifffahrtsgesellschaft Chemgas und der niederländischen Werft Thecla Bodewes geschlossen. Für die Finanzierung der geplanten Fabrik hat Teco 2030 über das norwegische Staatsunternehmen Enova Unterstützung im Rahmen des IPCEI-Wasserstoffprogramms beantragt.

Teco-2030-CEO Tore Enger gibt an, dass neben der Fabrik auch ein Entwicklungszentrum gebaut werden soll. Die Produktionskapazität von 1,2 GW pro Jahr entspreche einem Jahresumsatz von mehreren hundert Millionen Euro. „Dies wird die erste Massenproduktion von Brennstoffzellen in Norwegen sein und eine Drehscheibe für die norwegische Wasserstoffindustrie“, so Enger.

In den vergangenen Monaten ist gerade in Norwegen viel Bewegung in das Thema Schiffs-Brennstoffzellen gekommen. Im November 2020 gab der norwegische Schiffsbauer Havyard an, die Entwicklung seines Brennstoffzellen-Systems für große Schiffe 2021 abschließen zu wollen, für die Vermarktung des Systems wurde damals ein eigenes Unternehmen gegründet. Im Dezember hatte ein Konsortium rund um die dänische Reederei DFDS bei der Europäischen Union Fördermittel für die Entwicklung einer großen Wasserstoff-Fähre beantragt. Das Schiff mit 23-MW-Antrieb und Platz für bis zu 1.800 Passagiere soll ab 2027 zwischen Kopenhagen und Oslo eingesetzt werden. Anfang Februar 2021 kündigte Corvus Energy an, als Teil einer norwegischen Entwicklungsgemeinschaft ein maritimes BZ-System entwickeln zu wollen – anders als Teco 2030 aber auf Basis von modifizierten Automotive-Stacks, genauer gesagt von Toyota.

presseportal.de, teco2030.no