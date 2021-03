Microvast liefert Batterien an Bushersteller Safra

Der Batteriehersteller Microvast hat einen Rahmenvertrag mit dem französischen Bushersteller Safra geschlossen. In den kommenden drei Jahren wird Microvast Safra mit drei standardisierten Batterieprodukten für die Elektro- und Hybridbusse des Unternehmens sowie für die Nachrüstung der Busflotte beliefern.

Die Rahmenvereinbarung sieht die Lieferung von bis zu 2.000 Batteriepacks von Microvast über die genannten drei Jahren vor. Die ersten davon wurden in diesem Monat ausgeliefert, wie Microvast mitteilt.

Microvast gibt an, dass man den Zuschlag „vor allem aufgrund seines Angebots an standardisierten und zertifizierten Batteriepacks“ erhalten haben. Die Packs können modular zusammengestellt sowie flexibel parallel oder in Reihe geschaltet werden, so der Hersteller.

Für welche Zellen und Packs sich Safra entschieden hat, geht aus der Mitteilung von Microvast nicht hervor – schließlich handelt es sich um einen Rahmenvertrag, der verschiedene Fahrzeuge und Antriebe umfasst. Microvast hatte im vergangenen Jahr zwei neue Pouchzellen vorgestellt – im Oktober eine flexible Zelle, die sich von Pkw über Nutzfahrzeuge auch für Zügen und Boote eigenen soll sowie im Dezember eine Variante, die für Nutzfahrzeuge optimiert wurde.

Safra plane für Ende 2021 die Markteinführung seines E-Busses, der dann mit den Batterien von Microvast ausgerüstet sein soll. Bis zu dessen Markteinführung wollen die beiden Unternehmen „weitere Möglichkeiten im Geschäft mit Brennstoffzellenbussen und mit der Nachrüstung von Bussen sondieren“.

Erst in diesem Februar hat Microvast seine neue Europazentrale in Ludwigsfelde nahe Berlin eröffnet. Neben dem Verwaltungssitz befindet sich dort auch eine Produktion. In der Mitteilung zur Eröffnung hatte das Unternehmen noch angegeben, dass die Montage der Batteriemodule (die Produktionslinie stammt von Thyssenkrupp) im März anlaufen soll.

businesswire.com