First Bus bestellt 126 E-Busse bei BYD-ADL

Die britischen Elektrobus-Partner BYD und ADL haben einen weiteren Großauftrag aus Schottland erhalten. Der Betreiber First Bus hat 126 Elektrobusse für den Einsatz in Glasgow bestellt. Es handelt sich um 91 Doppeldecker- und 35 Einzeldeck-Busse, die ab März 2023 in Glasgow verkehren sollen.

Bei den 91 elektrischen Doppeldeckern handelt es sich um die Standard-Version des Envrio400EV, wie BYD mitteilt. Diese ist 10,8 Meter lang und bietet auf der unteren Ebene 24 und auf dem Oberdeck 43 Sitze. Im Februar hatte BYD-ADL eine Kurzversion vorgestellt, bei der die Karosserie und der Radstand um einen halben Meter gekürzt wurden – für eine bessere Manövrierbarkeit.

Die 35 Solobusse vom Typ Enviro200EV sind 11,6 Meter lang. First Bus setzt bereits seit Januar 2020 zwei Exemplare dieses Modells in Glasgow ein und hatte Anfang März 22 weitere Envrio200EV geordert. Die Bestellung dieser Fahrzeuge wurde aber aus gutem Grund von den nun georderten 35 E-Bussen separiert: Die 22 Fahrzeuge sollen noch in diesem Herbst – pünktlich zur UN-Klimakonferenz COP26 in Glasgow im November – in Betrieb gehen, während die nun bestellten Fahrzeuge erst 2023 geliefert werden sollen.

Wie BYD mitteilt, werden die Busse aus der Bestellung in Falkirk gebaut. Die Stadt liegt zwischen Glasgow und Edinburgh. „Für Schottland ist es eine gute Nachricht, dass diese Investition in die lokale Wirtschaft zurückgeführt wird, damit die Vorteile in unseren Gemeinden spürbar werden und qualifizierte Arbeitsplätze geschaffen werden können“, sagt Paul Davies, Präsident und Geschäftsführer von ADL.

Die Beschaffung wird von der schottischen Regierung gefördert – wie auch die 46 Elektrobusse, die Stagecoach bei BYD-ADL zum Einsatz in drei schottischen Städten bestellt hat.

bydeurope.com