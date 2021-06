Der E-Tretroller-Verleiher Bird steigt ins Sharing-Geschäft mit E-Bikes ein. Mit dem Bird Bike wird der Anbieter in diesem Jahr zunächst in „ausgewählten Städten“ in Nordamerika, Italien, Spanien, Deutschland, Irland und Frankreich an den Start gehen.

Die neue Smart-Bikeshare-Plattform von Bird umfasst das Bird Bike, die Integrationen mit lokal betriebenen Bikesharing-Diensten, Partnerschaften mit Transit-Apps für eine umfassende Mobilitätsplanung und den Zugang zu zusätzlichen umweltfreundlichen Transportoptionen wie E-Mopeds von Drittanbietern.

Bis zu 25 km/h kann das Pedelec-Modell erreichen. Die Reichweite soll bei bis zu 90 Kilometern liegen. Das Bird Bike sei „mit Schwerpunkt auf Sicherheit und Langlebigkeit entwickelt“ worden. So wiegt allein der Rahmen nicht weniger als 34 kg. Zudem sei das E-Fahrrad „ein intelligentes, vernetztes Fahrzeug, das die bestehenden Verkehrsnetze der Städte“ ergänze. Eine Onboard-Diagnose soll den Zustand des Bird Bikes automatisch überwachen und melden. Mit der Geofence-Technologie kann Bird den Motor in bestimmten Bereichen verlangsamen oder sogar stoppen. Hinzu gesellt sich ein digitales Display mit Sprachansagen. Darüber hinaus besitzt es einen Aufbewahrungskorb an der Vorderseite.

– ANZEIGE –









„E-Scooter haben die Mikromobilität in den Mittelpunkt der umweltfreundlichen Transportbemühungen in Städten gestellt und haben bis heute mehr als 150 Millionen emissionsfreie Fahrten ermöglicht“, sagt Travis VanderZanden, Gründer und CEO von Bird. „Wir bringen unser shared Bird Bike und unsere Smart Bikeshare-Plattform auf den Markt, um die schnell wachsende Nachfrage von den Nutzern und Städten nach nachhaltigeren Transportoptionen zu decken. Gleichzeitig erweitern wir unseren bedienbaren Zielmarkt um 5 Milliarden Fahrten pro Jahr.”

Bird betreibt laut eigener Aussage derzeit E-Tretroller in mehr als 250 Städten weltweit. Mit dem Bikesharing-Dienst weitet das Unternehmen sein Angebot aus. In diesem Jahr soll der Dienst zunächst in „ausgewählten Städten“ in Nordamerika, Italien, Spanien, Deutschland, Irland und Frankreich an den Start gehen. Die einzelnen Städte nennt Bird noch nicht.

Darüber hinaus hatte Bird erst kürzlich seinen neuen E-Tretroller vorgestellt. Bird plant zudem ab dem dritten Quartal 2021 den Gang an die New York Stock Exchange durch eine Fusion mit der Switchback II Corporation.

bird.co