Fastned: Zuschlag für 10 flämische Autobahn-Standorte

Und damit nicht genug: Erst vor wenigen Tagen wurde Fastned auch von der West Flemish Intercommunale (WVI) ausgewählt, um fünf große Schnellladestationen in Gewerbegebieten zu realisieren – und zwar hauptsächlich an Hauptverkehrsstraßen in Westflandern. Die ersten beiden Konzessionsverträge haben beide Seiten nun für Stationen in Roeselare und Ostende unterzeichnet. Die Installationen an diesen beiden Standorte sollen 2022 fertiggestellt werden. Die weiteren Standorte sollen in den kommenden Jahren realisiert werden. Fastned sieht vor, an allen fünf Standorten je eine große Ladeanlage mit bis zu 300 kW zu bauen, an der bis zu 16 E-Autos gleichzeitig laden können.