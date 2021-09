Renault-Ladedienst und GP Joule grÃ¼nden Joint Venture

Der Renault-Ladedienst Mobilize Power Solutions und der in Schleswig-Holstein ansässige Energie- und Ladespezialist GP Joule Connect haben die Gründung eines Joint Ventures vereinbart, um in Deutschland, Österreich und der Schweiz verstärkt schlüsselfertige Ladelösungen anzubieten – allen voran für gewerbliche Flottenbetreiber.

Das neu gegründete Unternehmen wird Elto DACH GmbH heißen und bei der Renault Deutschland AG in Brühl eingerichtet. Als Zielgruppe definieren die Partner Flottenbetreiber, die durch die Einführung von Elektro- und Plug-in-Fahrzeugen die Betriebskosten senken und gleichzeitig einen Beitrag zur Klimaneutralität leisten wollen. Bei ihren Lösungsangeboten wollen sie die konkrete Fahrzeugnutzung, die tatsächlichen Standzeiten, die individuellen Reichweitenprofile und die jeweiligen Rahmenbedingungen der Energienutzung und -versorgung bei den Kunden einbeziehen.

Spezialgebiet von GP Joule Connect ist die Kopplung der Stromerzeugung aus regenerativen Energiequellen mit der nachhaltigen Nutzung in Form von E-Mobilität. Zu den Projekten der Schleswig-Holsteiner gehören unter anderem die Installation von 800 Ladepunkten in Rüsselsheim sowie Fallbeispiel aus Pinneberg, München oder Hanau. Im Fall von Hanau handelte sich um ein großes Stadtteil-Projekt („Pionier Park Hanau“) auf der Fläche einer ehemaligen amerikanischen Kaserne.

Bei Mobilize Power Solutions handelt es sich um eine Servicemarke, die zur neu gegründeten Renault-Mobilitätsmarke Mobilize zählt. Sie firmierte zuvor als unter dem Namen Elexent. Geschäftskern der Einheit sind nach eigenen Angaben maßgeschneiderte Ladelösungen für Flottenkunden von der Beratung bis zum Betrieb. Der Dienst gibt an, inzwischen in elf Ländern in Europa und als technologieunabhängiger Ansprechpartner vor allem für Unternehmen unterschiedlichster Größe tätig zu sein.

Das neu gegründete Joint Venture soll künftig die „gemeinsamen Projekte der Partner passgenau und kundenspezifisch in Deutschland, Österreich und der Schweiz umsetzen“, teilt das deutsch-französische Duo mit.

