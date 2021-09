eMobility update: Serienstart Cupra Born, Ford Batterie-Werke, Tesla Shanghai, 7,5-Tonner

Willkommen zu einem neuen „eMobility update“. Das sind die neuesten Meldungen aus der Welt der Elektromobilität: Serienstart des Cupra Born in Zwickau ++ Ford plant weitere Batterie-Werke ++ Tesla-Fabrik in Shanghai läuft auf Hochtouren ++ Tevva zeigt elektrischen 7,5-Tonner ++ Und Startup plant Wasserstoff-Tankstellen in der Schweiz ++

#1 – Cupra Born: Serienstart in Zwickau

Im Volkswagen-Werk Zwickau ist gestern die Serienproduktion des Cupra Born angelaufen. Es ist das erste vollelektrische Modell der Marke von Seat. Der Born wurde erstmals 2019 als „el-Born“ vorgestellt – damals noch als Seat.

#2 – Ford und SKI planen eMobility-Werke

Ford kündigt einen massiven Ausbau seines Geschäfts mit Elektrofahrzeugen an. Zusammen mit seinem Batteriepartner SK Innovation wird Ford 11,4 Milliarden US-Dollar in den Bau zweier Montage- und Batteriewerke in Tennessee und Kentucky investieren.

#3 – Tesla-Gigafactory in Shanghai läuft rund

In Teslas Gigafactory in Shanghai wird diese Woche offenbar bereits das 300.000. Elektroauto vom Band laufen. In einem Bericht von Reuters heißt es, dass Tesla in China bis Ende September auf eine kumulierte Produktionszahl von 300.000 Fahrzeuge im laufenden Jahr kommen will.

#4 – Tevva zeigt elektrischen 7,5-Tonner

Das englische Unternehmen Tevva hat einen elektrischen Lkw der 7,5-Tonnen-Klasse präsentiert. Dieser soll im reinen Batteriebetrieb eine Reichweite von bis zu 250 Kilometern erreichen.

#5 – H2-Tankstellen in der Schweiz

Vielleicht bringt Tevva seine Trucks ja auch in die Schweiz: Dort strebt das in diesem August gegründete Startup H2 Energy Solutions den Aufbau einer landesweiten Tankstellen-Infrastruktur zur Betankung von Pkw und Lkw mit Wasserstoff an.