CharIN: Frischer Input von Spezialisten für induktive Ladesysteme

Die auf induktive Ladesysteme spezialisierten Anbieter Momentum Dynamics und WiTricity sind der CCS-Initiative CharIN beigetreten. Ebenfalls Neumitglieder sind der Schweizer Ladeinfrastrukturanbieter Energie 360°, die britische Softwarefirma Switch und der chinesische Ladeinfrastrukturbetreiber Star Charge.

Die Initiative CharIN ist ein eingetragener Verein mit mittlerweile mehr als 200 Mitgliedern. Oberste Priorität hat die Verbreitung des Combined Charging System (CCS) als globaler Standard für E-Fahrzeuge aller Art, daneben beschäftigt sich der Verein mit spezielleren Themen, etwa V2G, der Entwicklung eines Lkw-Ladestandards oder Plug&Charge.

Momentum Dynamics und WiTricity sollen innerhalb der Initiative künftig zu einer CCS-konformen vollautomatischen induktiven Ladetechnologie beitragen. „Das modulare induktive Laden verspricht, ein Kernziel von CharIN zu beschleunigen, nämlich die Entwicklung von Ladesystemen der Megawattklasse“, heißt es in einer begleitenden Mitteilung. Beim automatischen Betrieb entlaste das induktive Laden die Betreiber von vielen technischen Hürden und Benutzerbedenken, die konduktive Ladegeräte bei sehr hohen Leistungen mit sich bringen. Darüber hinaus ermöglichten modulare induktive Ladegeräte eine nahtlose Interoperabilität und gemeinsame Nutzung von Ladegeräten für alle Arten von Elektrofahrzeugen.

Sowohl Momentum Dynamics als auch WiTricity geben an, mit ihren CharIN-Partnern Einblicke in bewährte Praktiken zur Anwendung von induktiven Ladesystemen für leichte und schwere Nutzfahrzeuge teilen zu wollen, um sicherzustellen, dass „die natürliche Entwicklung der technischen Fähigkeiten sicher und effektiv bleibt und mit dem CCS-Standard übereinstimmt“, wie es Momentum Dynamics in seiner Mitteilung ausdrückt.

Als weitere Neumitlieder macht CharIN zwei Akteure aus Europa und einen aus China bekannt. So sind der Allianz nun auch der Schweizer Energie- und Ladeinfrastrukturanbieter Energie 360°, die britische Softwarefirma Switch (ehemals Optare) und der chinesische Ladeinfrastrukturbetreiber Star Charge beigetreten.

