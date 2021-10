Nidec liefert E-Antrieb für Zeekr 001

Der japanische E-Motor-Hersteller Nidec hat einen Liefervertrag mit der Geely-Marke Zeekr geschlossen. Wie Nidec mitteilt, wird der 200-kW-Achsantrieb im Zeekr 001 verbaut.

Geely hatte die Premium-Elektromarke Zeekr erst in diesem März angekündigt, im April stellte Zeekr auf der Automesse in Shanghai das Debütmodell 001 vor. Dieser basiert auf der SEA-Plattform von Geely, ist bei drei Metern Radstand 4,97 Meter lang, 1,99 Meter breit und 1,56 Meter hoch. Bereits damals wurde eine Antriebsleistung von 400 kW genannt.

Wie Nidec nun mitteilt, handelt es sich dabei um jeweils einen Ni200Ex je Achse in der Allradversion. Das maximale Drehmoment soll bei 768 Nm liegen, einen Sprint von null auf 100 km/h in 3,8 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h ermöglichen. Im 001 soll es zwei Batterie-Optionen geben – mit 86 oder 100 kWh. Letztere soll für bis zu 712 Kilometer im NEFZ reichen und mit bis zu 360 kW geladen werden können.

Zeekr hatte angegeben, dass der 001 in 2021 in China in den Verkauf gehen soll, ab 2022 dann auch in anderen Ländern. Ein Zeitplan, der nicht zu den Vorhaben von Nidec passte: Die Japaner wollten den Ni200Ex wie berichtet eigentlich erst im Jahr 2023 in die Massenproduktion bringen. Diesen Plan habe man „erheblich beschleunigt“ und im August 2021 mit der Produktion begonnen, um den Zeekr 001 beliefern zu können.

– ANZEIGE –

Das Grundmodell des E-Antriebsbaukastens von Nidec, der 150 kW starke Ni150Ex, wurde 2018 vorgestellt – mit dem chinesischen Hersteller GAC als Erstkunden. Im Frühjahr 2019 kündigten die Japaner dann Varianten mit 100 und 70 kW Leistung an, bevor dann im Februar 2020 die Leistungsstufen mit 50 und 200 kW vorgestellt wurden.

Wenn der Ni70Ex noch in diesem Jahr und der Ni50Ex in 2022 in Produktion gehen, will Nidec mit der Spanne von 50 bis 200 kW Motorleistung (bzw. mehr bei zwei Motoren im Fahrzeug) die Fahrzeugsegmente A bis E abdecken können, also vom Kleinwagen bis zur Oberklasse. Das ist auch die Spanne, die Geely mit der SEA-Plattform umfasst. Ob Nidec aber der alleinige Motorenlieferant für die SEA wird, geht aus der Mitteilung zum Zeekr 001 nicht hervor.

Nidec will gemäß seinen eigenen Zielen bis 2030 bei EV-Traktionsmotoren einen Marktanteil von 40 bis 45 Prozent erreichen – eine Liefervereinbarung für die SEA-Plattform, die künftig auch Volvo und Polestar nutzen werden, würde da sicher helfen. Bisher hat Nidec Vereinbarungen mit GAC (sowohl für GAC Aion, aber auch GAC Toyota), Foxconn und Geely mit der Marke Geometry bestätigt. In Europa fertigt Nidec unter anderem Elektromotoren in einem Joint Venture mit PSA.

mynewsdesk.com