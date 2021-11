Tier bringt 300 Pedelecs in Münster aus

Tier Mobility ergänzt in Münster sein bestehendes Angebot an E-Tretrollern um 300 Pedelecs. Münster ist die dritte Stadt in Deutschland und die elfte in Europa, in der die Pedelecs von Tier zur Verfügung stehen.

Die E-Bikes können über die bekannte Tier-App gefunden und gebucht werden. Die Zweiräder bieten eine Trittunterstützung bis 25 km/h und über dem Vorderrad einen Korb für Gepäck oder Einkäufe. Einen Gepäckträger über dem Hinterrad gibt es hingegen nicht. Der Mietpreis liegt pro Fahrminute bei 19 Cent plus 1 Euro Freischaltungsgebühr.

„Gerade für mittlere Strecken oder den Transport von Einkäufen stellen die E-Bikes eine ideale Ergänzung zu unseren E-Scootern dar und liefern einen weiteren Grund, für kurze Stadtfahrten das Auto stehen zu lassen“, sagt Matthias Weber, Regional Manager Westfalen bei Tier Mobility.

Erst im September hatte Tier sein E-Bike-Angebot in Baden-Württemberg erweitert – in den Städten Münsingen und Engstingen. Um die weitere Expansion zu finanzieren, hatte das Unternehmen im Oktober im Rahmen einer Finanzierungsrunde 171 Millionen Euro eingenommen.

Zudem ist Tier Mobility neuerdings neben Voi Partner für ein neues Mobilitätsangebot der Leipziger Verkehrsbetriebe: An 35 Mobilitätsstationen in Leipzig ist nun das Ausleihen von E-Tretrollern der beiden Unternehmen möglich – nicht im sonst üblichen Free-Float-Prinzip, sondern auf den markierten Abstellflächen der Stationen. „Damit wollen die Beteiligten einen geordneten Verkehr im Straßenraum sicherstellen“, heißt es in der Mitteilung der Leipziger Verkehrsbetriebe.

Quelle: Info per E-Mail (Münster), l.de (Leipzig)