eMobility update: BMW präsentiert iX M60, VinFast zeigt neue Stromer, StreetScooter, E-Auto-Rekord

Herzlich Willkommen zum ersten „eMobility Update“ in 2022! Wir präsentieren Ihnen nun wieder täglich die News und Highlights der Elektromobilität. Und mit diesen Themen geht’s los: VinFast zeigt neue Elektro-Modelle und plant deutsches Werk ++ Stellantis bietet Pkw-Vans nur noch elektrisch ++ BMW zeigt iX M60 ++ Post verkauft StreetScooter ++ Rekord-Zulassungen im Dezember ++

#1 – VinFast plant Fabrik in Deutschland

Der vietnamesische Fahrzeughersteller VinFast plant eine Fabrik in Deutschland. In dieser sollen elektrisch angetriebene Pkw und Busse hergestellt werden. Nach Aussage der VinFast-Leitung sind dafür zwei Bundesländer im Rennen. Welche das sind, wurde nicht mitgeteilt. Spekulationen zufolge könnte das auf der Kippe stehende Opel-Werk im thüringischen Eisenach in die Hände von VinFast übergehen. Eine Quelle dafür gibt es aber nicht. Derzeit baut VinFast seine Autos in seinem Heimatland.

#2 – Stellantis: Pkw-Vans nur noch elektrisch

Die Stellantis-Marken Opel, Citroën und Peugeot bieten die Pkw-Versionen ihrer Transporter-Modelle jetzt nur noch mit reinem Elektroantrieb an. Bei Opel können Kunden die Modelle Combo Life, Vivaro Combi und Zafira Life ab sofort ausschließlich rein elektrisch bestellen. Bei Citroën gilt dies für den Berlingo Pkw sowie SpaceTourer und bei Peugeot für den Rifter, Traveller und Expert Kombi.

#3 – BMW iX M60 startet bei 130.200 Euro

BMW hat sein erstes von Beginn an für die Elektromobilität konzipiertes M-Modell vorgestellt. Es handelt sich dabei um den iX M60. Die dritte, nochmals leistungsstärkere Modellvariante des Elektro-SUV wurde im Rahmen der Consumer Electronics Show in Las Vegas vorgestellt. Die weltweite Markteinführung ist für Juni 2022 geplant. Der Basispreis für Deutschland liegt bei 130.200 Euro. Das Fahrzeug weist laut BMW eine Leistung von 455 kW, also umgerechnet 619 PS auf und ist mit jeweils einem stromerregten Synchronmotor an der Vorder- und Hinterachse ausgestattet.

#4 – Post verkauft StreetScooter an Odin

Die Deutsche Post hat ihre Transporter-Tochter wie erwartet an die luxemburgische Holding Odin Automotive verkauft. Konkret gehen die Rechte und das Produktions-Knowhow der Post samt der Tochtergesellschaften in der Schweiz und Japan an den neuen Eigentümer. Zum Kaufpreis machte die Deutsche Post DHL Group keine Angaben. Der Logistik-Konzern wird im Gegenzug Minderheitseigentümer an Odin Automotive.

#5 – 48.436 Elektroautos im Dezember

Zum Schluss schauen wir noch auf die Elektro-Neuzulassungen im abgelaufenen Jahr: Mit rund 48.500 neuen Elektroautos verzeichnete das Kraftfahrt-Bundesamt im Dezember einen neuen Rekordwert. Das gilt in der Folge auch für den Marktanteil von 21,3 Prozent. Auf das Konto der Plug-in-Hybride gingen im Dezember knapp 32.800 Neuzulassungen, was einem Anteil von 14,4 Prozent am Gesamtmarkt entspricht.

