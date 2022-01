Britishvolt erhält Millionenförderung und weitere Finanzierung für Batteriefabrik

Britishvolt hat für seine geplante Batteriezellfabrik in Blyth in der nordenglischen Grafschaft Northumberland eine Förderung in Höhe von 100 Millionen Pfund aus dem Automotive Transformation Fund der britischen Regierung gesichert. Zudem gibt es wohl einen ersten potenziellen Abnehmer.

Die staatliche Förderung von umgerechnet 120 Millionen Euro macht den Weg frei für eine private Finanzierung in Höhe von 1,7 Milliarden Pfund (rund zwei Milliarden Euro), welche die Investoren Tritax und Abrdn bereitstellen werden. Bei Tritax handelt es sich um einen auf Logistikimmobilien spezialisierten Investor, bei Abrdn um eine Investmentfirma.

Die Höhe der Förderung wurde allerdings weder von Britishvolt noch von der Regierung bestätigt, die Summe wird in verschiedenen Medien, darunter Reuters und „Autocar“, unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertrauten Quelle genannt. Trifft das zu, würde die Förderung geringer ausfallen als zunächst vermutet: Im November hatte die „Financial Times“ berichtet, dass Britishvolt mit einer Förderung von 200 bis 250 Millionen Pfund rechnen könne.

„Diese neue Batteriefabrik wird die Produktion von Elektrofahrzeugen in Großbritannien ankurbeln“, ließ der britische Premierminister Boris Johnson in einer Erklärung verlauten. Er fügte hinzu, dass sie hochqualifizierte Arbeitsplätze in den industriellen Norden bringen würde. Johnsons Regierung hat das Verbrenner-Aus bei Neuwagenverkäufen für 2030 beschlossen. Peter Rolton, Vorsitzender von Britishvolt, bezeichnete die Förderung und Investitions-Zusage als „wichtigen Schritt, um Großbritannien an die Spitze der globalen Energiewende zu bringen“.

Seit September laufen die Vorarbeiten für den Bau der Zellfabrik an der britischen Küste. Kurz vor Weihnachten wurde bekannt, dass Britishvolt Produktionsmaschinen beim deutschen Mittelständler Manz bestellt hat. Die Lieferung der Anlagen soll 2023 erfolgen, die Produktion soll gegen Ende des selben Jahres anlaufen. Die Besonderheit: Die Anlagen sollen flexibel verschiedene Zellformate und -geometrien fertigen können – also zylindrische und prismatische Zellen unterschiedlicher Größe.

Die Produktion soll zunächst im Umfang von vier GWh starten, später aber skaliert werden. Bisher war von rund 30 GWh die Rede, „Autocar“ berichtet nun von 48 GWh ab 2028. Allerdings geht „Autocar“ auch von 11 GWh in 2023 aus – wobei Manz klar bestätigt hat, dass die bestellten Anlagen bisher nur für vier GWh ausreichen.

Bisher hat das Unternehmen nicht angegeben, wer die Zellen aus britischer Produktion abnehmen wird. „In den kommenden Wochen“ werde man eine Reihe von Ankündigungen machen, von Forschungs- und Entwicklungskooperationen bis zu „Beziehungen zu erstklassischen britischen Automarken“.

Insidern zufolge, die etwa von Bloomberg und „Automotive News“ zitiert werden, soll es sich dabei um Lotus handeln. Die Geely-Tochter hat große Pläne, um eine Reihe von E-Autos – nicht nur Sportwagen – auf den Markt zu bringen. Sowohl Vertreter von Lotus als auch Britishvolt lehnten aber eine Stellungnahme ab.

