Juice Technology gründet Skandinavien-Tochter

Der Schweizer Ladeinfrastruktur-Anbieter Juice Technology weitet seine Aktivitäten in Nordeuropa aus und hat hierfür die Tochtergesellschaft Juice Nordics mit Sitz im schwedischen Uppsala gegründet. Juice Nordics soll den Vertrieb der Ladelösungen in den skandinavischen Ländern stärken.

Mit der Gründung von Juice Nordics ist Juice Technology nach eigenen Angaben jetzt im gesamten skandinavischen Raum, also Finnland, Schweden, Norwegen und Dänemark, präsent. Angaben zur Leitung der neuen Tochter und der geplanten Mitarbeiterzahl der Vertriebsgesellschaft macht Juice in der Mitteilung nicht.

Es werden aber die Gründe für die Expansion genannt – die Verbreitung von E-Autos in Ländern wie Norwegen. „Nordeuropa ist nach wie vor einer der am stärksten wachsenden Märkte in der Elektromobilität“, sagt Christoph Erni, CEO und Gründer von Juice Technology. „Die Nachfrage nach stationären und portablen Ladelösungen ist entsprechend hoch. Als etablierte Marktführerin kann Juice hier mit kompetentem Know-how und bewährter Schweizer Qualität zum weiteren Ausbau des Ladenetzes beitragen.“

Das Unternehmen lege Wert darauf, „möglichst nah am Ort des Geschehens zu sein, um die auf die Bedürfnisse der Kunden ideal zugeschnittenen Lösungen anbieten zu können“. Dabei sollen aber auch die Erfahrungen aus der eigenen Historie helfen. „Als Unternehmen aus einer Alpenrepublik mit ähnlich vielgestaltiger Topografie wissen wir um die Herausforderungen, mit denen E-Autofahrer in skandinavischen Ländern konfrontiert sind“, sagt Maurizio Ventura, CSO bei Juice.

Der Juice Booster 2, eine mobile Wallbox mit zahlreichen Adaptern für die unterschiedlichsten Steckdosen, ist laut Ventura „ das entscheidende fehlende Puzzlestück für die Elektromobilität jenseits der Zentren und Hauptverkehrsachsen“. Neben der mobilen Wallbox soll Juice Nordics auch die fest installierte Wallbox Juice Charger me, das Mode-3-Ladekabel Juice Flow und den Juice Phaser vertreiben.

Im vergangenen Jahr ist Juice Technology bereits expandiert und in einige weitere Länder eingetreten. Im April 2021 wurde eine Tochtergesellschaft im chinesischen Hangzhou gegründet, einen Monat später die US-Tochter Juice Americas Inc. mit Sitz in Delaware. Ende August wurde dann noch eine neue Niederlassung im französischen Villepinte gegründet..

