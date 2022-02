38.963 Anträge auf den Umweltbonus im Januar

– ANZEIGE –

Kontaktloses und eichrechtskonformes Bezahlen an Ladesäulen ab 2023 Pflicht – heute schon von Wirelane umgesetzt: Wirelane bietet seit 2021 die Möglichkeit, den Ladevorgang mit NFC-fähigen Kredit- oder Debitkarten bzw. girocards sowie Smartphone-Wallets wie Google- oder Apple-Pay zu bezahlen, so wie es die Bundesregierung in der Novelle der Ladesäulenverordnung ab 2023 vorsieht und Kunden und Kundinnen an der Ladesäule bereits heute fordern.

Mehr erfahren >>