BYD liefert 20 weitere E-Lkw an Anheuser-Busch

Die US-Brauerei Anheuser-Busch hat weitere 20 Elektro-Lkw bei BYD bestellt, die noch in diesem Jahr ihre kalifornische Flotte erweitern sollen. Konkret sollen Bars und Restaurants von dem Brauerei-Standort in Van Nuys, einem Stadtteil von Los Angeles, mit den E-Lkw beliefert werden.

Die Order ist nicht nur vor den weiteren E-Lkw-Bestellungen der Großbrauerei zu sehen (gleich dazu mehr), sondern auch als Teil der Marketing-Kampagne zu dem neuen Produkt „Bud Light Next“, dem angeblich ersten „Zero-Carb-Bier“ der Marke Budweiser. Geliefert werden soll dieses Bier mit „zero emissions“.

„BYD Motors ist stolz darauf, bei dieser speziellen emissionsfreien Lieferung mit Anheuser-Busch zusammenzuarbeiten“, sagt Patrick Duan, Senior Vice President Operations von BYD. „Als offizieller Sponsor von Mother Nature stellt BYD batterieelektrische Hochleistungs-Lkw her, die jeden Tag hart im Einsatz sind und dazu beitragen, eine nachhaltige Zukunft in Gemeinden in ganz Amerika zu schaffen.“

„Wir bei Anheuser-Busch streben kontinuierlich danach, unsere Branche anzuführen, indem wir unsere Produkte so nachhaltig wie möglich liefern – auch durch Investitionen in die Spitzentechnologie unserer Logistikpartner“, sagt John Rogers, Chief Sustainability and Procurement Officer. Anheuser-Busch hatte zuvor bereits 21 Batterie-Lkw bei BYD, 40 Semi bei Tesla sowie bis zu 800 H2-Trucks bei Nikola geordert.

Wie aus der Mitteilung von BYD hervorgeht, haben die Brauerei und Nikola Anfang Februar ein auf drei Monate angesetztes Pilotprojekt in Südkalifornien gestartet, bei dem zwei Nikola Tre „Alpha“ (also Vorserienmodelle) mit Brennstoffzelle von Anheuser-Busch genutzt werden. Dabei sollen die „Produktionsspezifikationen und -merkmale der Nikola-Fahrzeuge“ verfeinert werden und zugleich der Einsatz von FCEV-Lkw im Getränketransport demonstriert werden.

twitter.com, byd.com